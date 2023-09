Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, en marge de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies (ONU), a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Le ministre a également reçu l'ambassadrice des Etats Unis et leur représentante permanente auprès des Nations Unies, Mme Linda Thomas-Greenfield, a ajouté la même source. Ces rencontres ont permis de "passer en revue les perspectives de renforcement des relations entre l'Algérie et ces pays et de préparer les prochaines échéances bilatérales", poursuit le communiqué. Elles ont constitué, en outre, une occasion pour "échanger les vues sur nombre de questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement, notamment dans la région du Sahel et l'Afrique du Nord", conclut le ministère.

M. Attaf reçoit une délégation américaine diplomatique importante à New York

Le Ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu une délégation diplomatique américaine de haut niveau conduite par la sous-secrétaire d'Etat Mme Victoria Nuland, et ce en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

La délégation américaine a regroupé la sous-secrétaire d'Etat chargée des Affaires du Proche Orient, Mme Barbara Leaf, la Secrétaire d'Etat adjointe aux organisations internationales, Mme Michele Sison et de la secrétaire d'Etat adjointe aux affaires africaines, Mme Catherine Phee. "Les discussions entre les deux parties ont porté sur plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la session actuelle, notamment les développements de la crise au Niger et les perspectives de renforcement des efforts diplomatiques à la lumière de l'initiative de règlement pacifique proposée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", souligne la même source. Les discussions ont également porté sur "les derniers développements de la crise au Mali et les moyens d'intensifier les démarches pour apaiser la situation et permettre aux parties maliennes de revenir à l'application de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, M. Attaf a tenu des entretiens bilatéraux avec la sous-secrétaire d'Etat aux affaires du Proche-Orient, Mme Barbara Leaf, sur les développements de la crise en Libye. Les deux parties ont réaffirmé le soutien des deux pays aux efforts de l'envoyé onusien, M. Abdoulay Bathily.

M. Attaf participe à une réunion ministérielle des représentants des cinq pays qui rejoindront le Conseil de sécurité onusien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a participé, vendredi à New York, à une réunion ministérielle des représentants des cinq pays qui rejoindront le Conseil de sécurité des Nations unies à partir du 1er janvier prochain, indique, samedi, un communiqué du ministère.

Il s'agit, ajoute la même source, de "l'Algérie, la République de Corée, la Slovénie, la Sierra Léone et le Guyana, élus par l'Assemblée générale de l'ONU en juin dernier pour occuper des sièges non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025".

Les ministres des Affaires étrangères des cinq pays ont examiné lors de cette rencontre, des thèmes liés aux préparatifs à l'adhésion au Conseil de sécurité ainsi que les moyens de coordination et de coopération avec le reste des membres non permanents au Conseil, en vue d'apporter une contribution effective démarquant cette instance onusienne du principe de polarisation et de renforcer son rôle axial dans le contexte des défis de l'heure sur la paix et la sécurité internationales, a-t-on souligné de même source.