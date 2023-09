Bien souvent peu prises au sérieux par les dermatologues, les vergetures peuvent pourtant créer de véritables complexes. Bien qu'il soit impossible de les faire disparaître complètement, il est possible de les atténuer. Le point sur les traitements envisageables avec notre dossier.

QU'EST-CE QU'UNE VERGETURE ?

Les vergetures ressemblent à des cicatrices. Elles résultent d'une lésion du derme qui entraîne une perte de fibres de collagène et d'élastine et une réorganisation anormale des fibres restantes du derme, la partie profonde de la peau.

Leur survenue est un phénomène complexe dans lequel entrent en jeux le statut hormonal, les antécédents familiaux, le poids et la taille, le type de peau ou encore la prise de corticoïdes (locaux ou généraux). L'adolescence et la grossesse sont des périodes fréquentes de l'apparition de vergetures. Elles siègent généralement dans les zones de mise en tension cutanée : hanches, cuisses, seins... Les femmes comme les hommes peuvent être concernés.

COMMENT TRAITER LES VERGETURES RÉCENTES ET ROUGES ?

Lorsqu'elles sont prises peu de temps après leur apparition, c'est à dire au stade initial inflammatoire, les vergetures sont alors rouges violacées, avec un aspect parfois bombé. Elles peuvent aussi démanger.

C'est à ce stade qu'elles sont les plus faciles à traiter. Parmi les traitements envisagés par les dermatologues, les plus efficaces sont les crèmes à base de trétinoïne (forme acide de la vitamine A), sur ordonnance, éventuellement associée à de l'acide glycolique, à appliquer quotidiennement. Le but : favoriser la production de collagène pour atténuer les vergetures. Ce traitement convient généralement à toutes les peaux mais ne doit jamais être utilisé durant la grossesse. Pour les peaux claires, le laser vasculaire Nd YAG 1064 mn peut également aider à limiter le préjudice esthétique en stimulant la production de nouvelles fibres de collagène. Parlez-en à votre dermatologue.

COMMENT TRAITER LES VERGETURES ANCIENNES ET BLANCHES ?

Les vergetures matures se présentent comme des cicatrices atrophiques blanchâtres. À ce stade cicatriciel, elles sont plus difficiles à traiter. Pourtant, il existe des options thérapeutiques, comme l'application locale de crèmes à la vitamine A acide. Pour les peaux claires, le laser fractionné ablatif permet, grâce à une action chauffante, de lisser la peau et de booster la production des fibres du derme en profondeur.

Pour toutes les peaux, le laser fractionné non ablatif permet également d'obtenir de bons résultats. À savoir : le laser fractionné entraine des rougeurs et l'apparition de petites croûtes sur les zones traitées : l'utilisation d'une crème cicatrisante est recommandée après chaque séance.

LE MEILLEUR TRAITEMENT CONTRE LES VERGETURES : LA PRÉVENTION

Les vergetures ne pouvant pas disparaître totalement, la prévention est essentielle. Lors de période de changements hormonaux ou de poids, comme durant l'adolescence ou la grossesse, l'idéal est donc d'appliquer chaque jour un soin approprié (notamment une crème formulée avec de la centalla asiatica ou une huile végétale comme l'huile d'amande douce pour assouplir la peau). Pour de bons résultats : la régularité est de mise !