Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi à Dakar, (Sénégal) que l'ouverture d'un show-room des produits algériens et l'inauguration de "Algerian Bank of Senegal" (ABS), reflète la volonté de l'Algérie d'établir un partenariat de développement entre les deux pays, au delà de la coopération économique dans l'import-export.

La déclaration de M. Zitouni est intervenue, à l'issue de l'ouverture du show-room des produits algériens à Dakar, relevant de la Société algérienne des foires et expositions (Safex), avec le ministre des Finances, Laaziz Faid et le directeur du commerce extérieur au ministère sénégalais du Commerce, de la consommation et des PME, Ansou Souba Badji, le directeur général du Centre sénégalais du commerce extérieur (CICES), Salihou Keïta, en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Khaled Zohret Bouhalouan, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula et d'u n groupe d'exposants et d'opérateurs économiques algériens.

L'ouverture du show-room intervient après l'inauguration de l'ABS à Dakar, deuxième banque algérienne agréée à l'étranger après l'inauguration de "Algerian Union Bank" (AUB), mercredi à Nouakchott (Mauritanie). M. Zitouni a affirmé que les relations algéro-sénégalaises sont des relations "ancrées dans l'histoire", d'où la décision des présidents et gouvernements des deux pays de "concrétiser de véritables approches dans ce domaine, en établissant des projets concrets", soulignant qu'après la route transsaharienne et la ligne maritime Alger-Dakar, intervient l'inauguration de l'ABS et du show-room des produits algériens jeudi à Dakar.

Dans ce sillage, M. Zitouni a souligné que Algerian Bank of Senegal (ABS) n'a pas été ouverte pour soutenir des opérations commerciales (exportation et importation), mais qu'elle est plutôt "une banque de développement qui répond aux aspirations des deux peuples et des deux pays", relevant que la Banque "n’a pas commencé par une opération commerciale, mais par acheter des bons auprès du Trésor sénégalais, ce qui dénote la bonne foi des autorités algériennes d’établir des relations de partenariat économique entre les deux pays".

Concernant l'ouverture de l'exposition permanente des produits algéri ens à Dakar, le ministre a affirmé que ce projet a été concrétisé comme une première étape en attendant la construction d'un palais d'exposition des produits algériens, soulignant que "le Premier ministre sénégalais en associant le ministre sénégalais du Commerce, a pris la décision d'attribuer une assiette foncière dans la zone économique à l'Algérie dans les plus brefs délais pour concrétiser ce projet".

L'exposition de 1.800 m2, englobe près de 60 exposants nationaux activant dans divers secteurs. Cette exposition se veut un portail pour les entreprises nationales publiques et privées pour accéder aux marchés des pays africains et promouvoir le produit algérien et la compétence algérienne dans différents secteurs, outre la création de sociétés mixtes algéro-sénégalaises et avec les autres pays africains selon le principe gagnant-gagnant". L'ABS dont le capital social est de 100 millions USD, est le fruit d'un partenariat entre quatre banques publiques algériennes en l'occurrence la Banque nationale d'Algérie (BNA) (40%), le Crédit populaire algérien (CPA) (20%), la Banque extérieure d'Algérie (BEA) (20%) et la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR) (20%). Cette banque répondant aux standards internationaux permettra à travers les différents produits bancaires proposés, à développer les relations économiques entre les deux pays et à accompagner les grandes, moyennes et petites entreprises.