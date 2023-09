Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a annoncé, mercredi à Nouakchott (Mauritanie), la création d'une nouvelle agence de l'Algerian Union Bank (AUB) dans la ville mauritanienne de Zouerate avant la fin de l'année en cours, affirmant que l'ouverture officielle de la banque s'est imposée comme une nécessité pour accompagner les investisseurs et les projets dans les secteurs des services, de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme.

Le ministre s'exprimait lors d'une rencontre avec le ministre mauritanien des Finances, Islamou Ould Mohamed Mabadi, tenue au siège du ministère mauritanien, dans le cadre de la visite de travail que M. Faid effectue en Mauritanie, en compagnie du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et durant laquelle, a été inaugurée, mercredi à Nouakchott, la toute première banque algérienne ouverte à l'étranger, l'AUB.

Lors de sa rencontre avec son homologue mauritanien, en présence de cadres des deux ministères ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott, M. Faid a précisé que cet événement "n'est pas un e simple création d'une nouvelle banque mais s'impose comme une nécessité en vue d'accompagner les investisseurs mauritaniens et algériens en matière de services et de produits bancaires pour réaliser des projets dans les secteurs des services, de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme".

Le ministre a également relevé la nécessité de mener à bien, dans les meilleurs délais, la formation des cadres des deux ministères, exprimant la disposition de la partie algérienne à assurer la formation des cadres du ministère mauritanien des Finances au sein des écoles et instituts algériens dans diverses spécialités, à l'instar des finances, de la fiscalité et de la trésorerie.

De son côté, le ministre mauritanien a salué la coopération multiforme entre les deux pays, affichant, par là même, la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience algérienne. A noter que l'inauguration de l'AUB a été rehaussée par la présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, celui du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, en plus des ministres mauritaniens des Finances, Islamou Ould Mohamed Mabadi, du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabet Ould Banahi. Ont également assisté à l'événement, le Gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, Mohamed Lemine Dhehby, l e président de l'Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed Ben Attou, et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula. Situé au cœur de la capitale Nouakchott, l'AUB est le fruit d'un partenariat entre quatre banques publiques algériennes, à savoir : le Crédit populaire d'Algérie (CPA, avec 40% du capital), la Banque extérieure d'Algérie (BEA, 20%), la Banque nationale d'Algérie (BNA, 20%) et la Banque

de l'Agriculture et du Développement rural (BADR, 20%) avec un capital total de 50 millions de dollars. Aussi, une exposition permanente de produits algériens, relevant de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), a été ouverte, mercredi à Nouakchott, baptisée "Export", avec comme objectif la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie ainsi qu'avec les autres pays africains.