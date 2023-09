Algérie Télécom a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle plateforme digitale de soutien

scolaire "Moalim", conforme au programme de l'Education nationale, à l'occasion de la rentrée

scolaire 2023-2024.

Il s'agit d'un "espace numérique éducatif conçu afin de fournir un soutien scolaire grâce à son

contenu interactif conforme au programme de l'éducation nationale", précise Algérie Télécom dans

un communiqué, ajoutant que cette plateforme a été lancée en partenariat avec "INKIDIA", à

l'occasion de l'année scolaire 2023-2024.

L'objectif principal de cette offre "est de mettre en avant l'évaluation et la formation en format

trimestrielle et annuelle", souligne l'entreprise.

L'offre Moalim compte deux packs dont le programme J'Mchallege, développé dans le but de

perfectionner les connaissances scolaires des élèves des trois cycles primaires, collège et lycée et

d'améliorer leurs cultures générales grâce à une série d'activités.

Il propose aussi le programme J'Mévalue, conçu pour une évaluation continue tout au long de

l'année scolaire, visant à soutenir les élèves des deux cycles collège et lycée dans leur révision des

matières essentielles.

"A travers cette plateforme digitale, disponible au niveau de toutes ses agences commerciales,

Algérie Télécom confirme sa contribution à l'évolution de l'éducation en Algérie, en offrant aux

élèves un accès facile à des ressources éducatives de qualité supérieure", affirme l'opérateur qui

invite les citoyens à consulter son site web www.algerietelecom.dz pour d'éventuelles informations.