La sélection algérienne de football messieurs a perdu une place et occupe la 34e position au

classement mondial de la FIFA du mois de septembre, publié jeudi par l'instance internationale sur

son site officiel.

Sur le plan continental, le classement de la sélection algérienne n'a pas connu de changements par

rapport au dernier classement de la FIFA et garde ainsi le 4e rang.

Aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dont la première journée aura lieu en novembre

prochain, la sélection algérienne évoluera dans le groupe G, aux côtés de la Guinée, de l'Ouganda, du

Mozambique, du Botswana et de la Somalie.

En revanche, les champions d'Afrique sénégalais qui restent sur une défaite à domicile en amical face

à l'Algérie (0-1), perd deux places et se retrouve à la 20e position. Désormais classée parmi les 30

meilleures sélections, la Tunisie se hisse à la 29e place.

La plus grosse progression est à mettre dans l’escarcelle de la Guinée-Bissau qui gagne 6 places et est

classée à la 106e place.

Le Mali (49, +2) et la Côte d'Ivoire (50, +2) sont de nouveau dans le top 50 en lieu et place de la Grèce

et du Paraguay. En conséquence, la CAF compte désormais 9 équipes du top 50 (soit deux de plus par

rapport au précédent classement).

Après des succès acquis aux dépens de l’Equateur (1-0) et de la Bolivie (0-3) dans le cadre des

qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l'Argentine (1re) conforte sa première place au

Classement mondial FIFA. La France (2e) perd du terrain après avoir été battue par l’Allemagne en

match amical (2-1) mais reste son dauphin.

Le Brésil (3e), l’Angleterre (4e) et la Belgique (5e) maintiennent leur position dans un Top 5 qui

demeure inchangé par rapport au Classement de juillet 2023. Suivent la Croatie (6e), les Pays-Bas

(7e) et le Portugal (8e, +1), seule équipe du Top 10 à progresser d'un rang. L’Italie (9e, -1) recule d’un

cran après avoir buté sur la Macédoine du Nord (1-1) en match éliminatoire pour l’UEFA EURO 2024.

L’Espagne (10e) complète le club des dix.

Le prochain Classement mondial FIFA sera publié le 26 octobre.