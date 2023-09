La ministre d'Etat aux Affaires féminines au Gouvernement d'Union nationale de Libye,

Houria Termal, a salué mercredi "la position honorable" de l'Algérie à l'égard de la Libye, suite aux

dernières inondations qui ont fait d'importantes pertes humaines et matérielles, exprimant sa

volonté de bénéficier de l'expérience algérienne, notamment en matière de soutien psychologique et

d'accompagnement des victimes.

Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec la ministre de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, Mme Houria Termal, en visite de travail

en Algérie, a exprimé sa gratitude et sa profonde estime pour l'Algérie, Président, peuple et

Gouvernement, pour "leurs positions honorables", leur solidarité et leur soutien à la Libye dans "ces

circonstances difficiles suite aux inondations qui ont frappé l'est du pays, faisant de nombreuses

victimes".

Cette visite, ajoute-t-elle, vise à échanger les expériences et connaissances, d'autant que l'Algérie

s'est confrontée par le passé, à de nombreuses difficultés, ce qui lui a permis d'acquérir une grande

expérience en matière de gestion des catastrophes et de soutien psychologique aux victimes. Elle

sera, également, l'occasion de renforcer le partenariat dans ce domaine à travers "un mécanisme de

coopération entre les deux ministères".

La visite permettra de tirer profit de l'expérience algérienne en matière d'émancipation et

d'autonomisation de la femme, a-t-il affirmé, rappelant la convergence de vues, compte tenu de la

proximité socio-culturelle entre les deux pays.

Pour sa part, Mme Krikou a mis en avant l'expérience "pionnière" de l'Algérie dans ce domaine,

affichant sa disposition à "renforcer la coopération" avec son homologue libyenne dans ce sens.

La coopération bilatérale englobe le partage d'expériences et d'expertises en matière de prise en

charge psychologique des victimes des inondations, étant donné que l'Algérie avait créé des cellules

de proximité à cet effet, a précisé Mme Krikou.

La ministre libyenne et la délégation qui l'accompagne ont écouté, à l'occasion, un exposé sur la

stratégie algérienne du secteur de la solidarité et les différents programmes tracés par l'Etat pour la

prise en charge et la promotion de la femme.