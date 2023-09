La deuxième banque algérienne agréée à l'étranger, "Algerian Bank of Senegal" (ABS) a été

inaugurée jeudi à Dakar (Sénégal), après l'inauguration, mercredi à Nouakchott, de "l'Algerian Union

Bank" (AUB), en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, visant à faciliter l'investissement et les échanges commerciaux entre l'Algérie et les autres

pays d'Afrique.

La cérémonie d'inauguration des sièges de l'agence de l'ABS et de sa direction générale à Dakar a été

présidée par le ministre des Finances, Laaziz Faid et le ministre du Commerce et de la promotion des

exportations, Tayeb Zitouni, outre le ministre sénégalais du Commerce, de la consommation et des

PME, porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, en présence de l'Ambassadeur d'Algérie

au Sénégal, Khaled Zohret Bouhalouan.

L'ABS dont le capital social est de 100 millions USD, est le fruit d'un partenariat entre quatre banques

publiques algériennes en l'occurrence la Banque nationale d'Algérie (BNA) (40%), le Crédit populaire

algérien (CPA) (20%), la Banque extérieure d'Algérie (BEA) (20%) et la Banque d'agriculture et de

développement rural (BADR) (20%).

Cette banque "répondant aux standards internationaux permettra à travers les différents produits

bancaires proposés, à développer les relations économiques entre les deux pays et à accompagner

les grandes, les moyennes et petites entreprises, tout en contribuant au soutien des efforts de

développement au Sénégal", a déclaré à la presse le directeur général de la banque, Abdelhafid

Haned en marge de l''inauguration.

L'ABS avait obtenu l'agrément des autorités sénégalaises en avril dernier, devenant ainsi la première

banque 100% algérienne agréée à l'étranger.

"Algerian Union Bank", dont le siège est au cœur de la capitale Nouakchott, est le fruit d'un

partenariat entre quatre banques publiques algériennes : le Crédit populaire d'Algérie (CPA, avec

40% du capital), la Banque extérieure d'Algérie (BEA, 20%), la Banque nationale d'Algérie (BNA, 20%)

et la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR, 20%) avec un capital total de 50

millions de dollars.

Selon le ministère des Finances, l'ouverture de ces deux banques algériennes à Nouakchott et à

Dakar intervient "en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, visant à encourager "l'ouverture sur le continent africain en participant à son

développement et sa relance à travers l'implantation de banques algériennes à l'étranger, ainsi que

des Show-rooms ayant pour objectif la promotion des produits et services algériens".

Pour rappel, la délégation ministérielle algérienne est arrivée, mercredi soir à Dakar, après une visite

de travail de deux jours à Nouakchott, marquée par l'inauguration de "l'Algerian Union Bank" (AUB)

et l'ouverture d'un show-room, "Exportation", de promotion des produits algériens à Nouakchott,

outre l'ouverture des travaux de la 6e édition du Conseil d'affaires algéro-mauritanien.

Des rencontres avaient réuni également les ministres des Finances et du Commerce et de la

Promotion des exportations avec leurs homologues et de hauts responsables mauritaniens.

La visite des deux ministres à Dakar permettra d'examiner de nouveaux moyens de partenariat entre

l'Algérie et le Sénégal et d'élargir la coopération dans divers domaines.

La visite de la délégation ministérielle à Nouakchott et à Dakar intervient dans "le cadre de

l'engagement du Gouvernement à promouvoir la coopération avec les pays voisins et à consolider les

liens bilatéraux étroits", et "reflète les efforts incessants pour la réalisation du développement

durable et le renforcement de la stabilité économique de la ", selon le ministère du Commerce de la

promotion des exportations.

La visite permettra, selon le ministère des Finances, "d'asseoir les relations de coopération d'intérêt

commun pour les deux parties, algérienne et mauritanienne, et algérienne et sénégalaise dans les

domaines, économique, financier et commercial, promouvoir les échanges commerciaux, encourager

l'investissement dans divers domaines et consolider les expertises communes".

Mots clés : Algérie Sénégal Ministère des Finances