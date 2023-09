Une exposition permanente de produits algériens, relevant de la Société algérienne des

foires et exportations (Safex), a été ouverte jeudi à Dakar (Sénégal), représentant plusieurs secteurs,

à même de booster l'échange commercial entre l'Algérie et le Sénégal et le reste des pays africains,

en concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L'exposition a été inaugurée par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb

Zitouni, du ministre des Finances, Laaziz Faid, du directeur du commerce extérieur au ministère

sénégalais du Commerce, de la Consommation et des PME, Ansou Souba Badji, et du directeur

général du Centre international du commerce extérieur au Sénégal (CICES),

Saliou Keita, en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Khaled Zohret Bouhalouan, et du

président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

L'exposition de 1.800 m2, englobe près de 60 exposants nationaux activant dans divers secteurs, a

indiqué M. Karim Boukadoum, Directeur général de la "Safex".

Dans une déclaration à l'APS, M. Boukadoum a précisé que cette exposition "se veut un hub pour les

entreprises nationales publiques et privées pour accéder aux marchés des pays africains", soulignant

qu'il sera procédé à "la promotion du produit algérien et des compétences algériennes dans

différents secteurs, et à la création des sociétés mixtes algéro-sénégalaises et avec les autres pays

africains selon l'approche gagnant-gagnant".

Avant l'ouverture de cette exposition, il a été procédé à l'inauguration de la banque "Algerian Bank of

Senegal", deuxième banque algérienne agréée à l'étranger après l'inauguration, mercredi à

Nouakchott, de "l'Algerian Union Bank" (AUB), en application des instructions du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faciliter l'investissement et les échanges

commerciaux entre l'Algérie et les autres pays d'Afrique.

Pour rappel, la délégation ministérielle algérienne est arrivée, mercredi soir à Dakar, après une visite

de travail de deux jours à Nouakchott, marquée par l'inauguration de "l'Algerian Union Bank" (AUB)

et l'ouverture d'un show-room, "Exportation", de promotion des produits algériens à Nouakchott,

outre l'ouverture des travaux de la 6e édition du Conseil d'affaires algéro-mauritanien.

Des rencontres avaient réuni également MM. Faid et Zitouni avec leurs homologues et de hauts

responsables mauritaniens.

La visite des deux ministres à Dakar permettra d'examiner de nouveaux moyens de partenariat entre

l'Algérie et le Sénégal et d'élargir la coopération dans divers domaines.

La visite de la délégation ministérielle à Nouakchott et à Dakar intervient dans "le cadre de

l'engagement du Gouvernement à promouvoir la coopération avec les pays voisins et à consolider les

liens bilatéraux étroits", et "reflète les efforts incessants pour la réalisation du développement

durable et le renforcement de la stabilité économique de la région", selon le ministère du Commerce

de la promotion des exportations.

La visite permettra, selon le ministère des Finances, "d'asseoir les relations de coopération d'intérêt

commun pour les deux parties, algérienne et mauritanienne, et algérienne et sénégalaise dans les

domaines, économique, financier et commercial, promouvoir les échanges commerciaux, encourager

l'investissement dans divers domaines et consolider les expertises communes".

Mots clés : Ministère du commerce et de la promotion des exportations Algérie