Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers la

Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), a

organisé, mercredi à Alger, un séminaire autour du thème de la publication des articles scientifiques

dans des revues internationales spécialisées, à l'instar des deux périodiques "Science" et "Nature",

avec la participation d'enseignants et de chercheurs algériens résidant à l'étranger.

Présidant l'ouverture de ce séminaire, dont les activités s'étaleront sur deux jours, le Directeur

général de la DGRSDT au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Bouhicha Mohamed a indiqué que l'objectif de cette rencontre scientifique est d'"exhorter les

chercheurs et les enseignants algériens à publier dans des revues scientifiques internationales

prestigieuses, à l'instar de +Science+ et "Nature".

Dans le même contexte, le Sous-directeur de l'information et des indicateurs scientifiques et

techniques à la DGRSDT auprès du ministère, Harik Hakim a affirmé que " les organisateurs du

séminaire tendent à créer une production scientifique algérienne nationale avec une visibilité

mondiale dans des revues de catégorie, dans l'objectif d'atteindre l'excellence scientifique et non

juste pour la publication".

Selon le même responsable, cette manifestation "s'inscrit dans le cadre de la politique du secteur, en

vue de promouvoir les œuvres de la recherche dans les périodiques indexés sur les bases de données

mondiales, et ce en collaboration avec des cadres et des compétences algériennes résidant à

l'étranger".

A son tour, le coordinateur du séminaire, l'enseignant à l'Université française de Tours, Professeur

Ouahabi Abdeldjalil a souligné que "l'importance de publier dans les deux périodiques +Science+ et

"Nature", s'explique par le fait que le classement mondial pour l'excellence scientifique des

universités (Academic Ranking of World University), repose essentiellement sur la publication dans

ces deux revues et que ce classement reflète la qualité et le niveau de l'enseignement dans le pays".

De son côté, le chercheur dans le domaine des énergies renouvelables et enseignant à l'université

australienne de Melbourne, Professeur Saad Mekhilef, a fait savoir que " la participation à ce

séminaire a pour objectif d'aider et d'orienter les étudiants et les chercheurs algériens à publier leurs

productions scientifiques de haute qualité dans des revues de catégorie, à travers le transfert de nos

propres expériences, faisant part de "sa disposition à participer et à partager son expertise au profit

de la recherche scientifique dans le pays, à l'instar de la majorité des chercheurs et des innovateurs

algériens résidant à l'étranger".

