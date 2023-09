Les ministres des Finances, Laaziz Faid et du Commerce et de la Promotion des

exportations, Tayeb Zitouni, ont été reçus, mercredi à Nouakchott (Mauritanie), par le Premier

ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal, en présence du ministre des Finances mauritanien,

Isselmou Ould Mohamed Mbadi, et du ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme

mauritanien, Lemrabott Ould Bennahi.

Au terme de l'audience qui s'est déroulée au siège du Premier ministère mauritanien, en présence de

l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed Benattou, du président du Conseil du renouveau

économique algérien (CREA), Kamel Moula, M. Faid a indiqué que la rencontre avait porté sur

l'inauguration de l"'Algerian Union Bank" (AUB) et l'ouverture de l'exposition permanente des

produits algériens, mercredi à Nouakchott.

Ces réalisations "ne constituent pas une fin en soi, mais marquent plutôt le début de l'intensification

de la coopération dans divers domaines entre les deux pays", a affirmé M. Faid, relevant que

l'"Algerian Union Bank" assurera, à moyen terme, le financement des projets d'investissement en

Mauritanie.

La rencontre a permis, en outre, d'évoquer les moyens de former les cadres mauritaniens en Algérie,

a ajouté le ministre des Finances, assurant que l'Algérie dispose des moyens de formation dans le

secteur des finances et d'autres secteurs.

Le ministre des Finances mauritanien a estimé, de son côté, que la visite de travail de MM. Faid et

Zitouni a permis de poser un nouveau jalon qui vient renforcer les relations bilatérales, soulignant

que l'inauguration de l'AUB et l'ouverture de l'exposition des produits algériens à Nouakchott seront

susceptibles de rapprocher les deux pays à tous les niveaux.

Il a ajouté que ce rapprochement "favorisera l'ouverture des marchés du Sahel aux investisseurs

algériens", exprimant la volonté de la Mauritanie de tirer profit de l'expérience de l'Algérie dans

plusieurs domaines, à travers la formation des cadres mauritaniens.

Pour rappel, l'inauguration de l'AUB a été rehaussée par la présence du ministre des Finances, Laaziz

Faid, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et des ministres

mauritaniens des Finances, Islamou Ould Mohamed Mabadi et du Commerce, de l'Industrie, de

l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabet Ould Banahi.

Ont également assisté à l'événement, le Gouverneur de la Banque centrale mauritanienne,

Mohamed Lemine Dhehby, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien (UNPM),

Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed

Benattou, et le président du CREA, Kamel Moula.

L'"Algerian Union Bank", dont le siège est au cœur de la capitale Nouakchott, est le fruit d'un

partenariat entre quatre banques publiques algériennes: le Crédit populaire d'Algérie (CPA, avec 40%

du capital), la Banque extérieure d'Algérie (BEA, 20%), la Banque nationale d'Algérie (BNA, 20%) et la

Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR, 20%) avec un capital total de 50 millions

de dollars.

Aussi, une exposition permanente de produits algériens, relevant de la Société algérienne des foires

et exportations (Safex), a été ouverte, mercredi à Nouakchott, baptisée "Tasdir", avec comme

objectif la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie et avec les autres

pays africains.