Le ministre des Finances, Laaziz Faid et le ministre du Commerce et de la Promotion des

exportations, Tayeb Zitouni ont été reçus, jeudi à Dakar (Sénégal), par le Premier ministre sénégalais,

Amadou Ba, en présence du ministre sénégalais du Commerce, de la consommation et des PME,

porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana et de l'Ambassadeur d'Algérie au Sénégal,

Khaled Zohret Bouhalouan.

Au terme de l'audience, tenue au siège du Premier ministère sénégalais en présence du président du

Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, le ministre des Finances a affirmé

que cette rencontre intervient lors d'"un grand jour" pour l'Afrique, la coopération Sud-Sud et les

relations algéro-sénégalaises, à la faveur de "l'inauguration de l'Algerian Bank of Senegal à Dakar".

L'audience a eu lieu après la cérémonie d'inauguration de "l'Algerian Bank of Senegal" (ABS) jeudi à

Dakar. Elle est la deuxième banque algérienne implantée à l'étranger après l'Algerian Union Bank

(AUB) ouverte mercredi à Nouakchott (Mauritanie) en application des instructions du Président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à faciliter l'investissement et les échanges

commerciaux entre l'Algérie et les autres pays d'Afrique.

Le projet de "l'Algerian Bank of Senegal" a été réalisé en "un temps record" soit moins de six mois

après la rencontre des présidents de nos deux pays où des instructions ont été données pour la

concrétisation "de projets vitaux".

Ces instructions, poursuit M. Faid, ont été couronnées par l'ouverture de l'ABS et l'exposition des

produits algériens au Sénégal.

L'Algerian bank of Senegal est une banque numérique à 100% et partenaire de l'Etat sénégalais, a-t-il

rappelé, faisant savoir que la première opération dans ce pays était l'acquisition de titres du trésor

sénégalais.

L'ABS, dont le capital social est de 100 millions USD, est le fruit d'un partenariat entre quatre

banques publiques algériennes en l'occurrence la Banque nationale d'Algérie (BNA) (40%), le Crédit

populaire algérien (CPA) (20%), la Banque extérieure d'Algérie (BEA) (20%) et la Banque d'agriculture

et de développement rural (BADR) (20%).

M. Faid a également souligné la possibilité de financement, par cette banque, des transactions

commerciales et des investissements dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud,

estimant que le continent africain "est devenu un enjeu mondial, et qu'il est de notre devoir, en tant

qu'Africains, de nous unir pour faire face aux défis futurs".

De son côté, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé

que la rencontre avec le Premier ministre sénégalais a permis d'évoquer les relations bilatérales

entre les deux pays, notamment sur les plans financier, économique et commercial, mettant en

exergue "le grand accompagnement" des autorités en matière de concrétisation des projets

bilatéraux.

M. Zitouni a précisé que la création de l'ABS et la mise en place de la foire des produits algériens au

Sénégal, interviennent sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et

relevé que l'Algérie poursuit ses investissements, soulignant que "la délégation algérienne a reçu une

promesse du Premier ministre sénégalais pour investir dans la réalisation d'un Palais des expositions

à Dakar, dédié à l'exposition des produits algériens".

Pour sa part, le ministre du Commerce, de la Consommation, des Petites et moyennes entreprises

(PME), Porte-parole du Gouvernement sénégalais, Abdou Karim Fofana s'est dit satisfait de

l'inauguration de "l'Algerian Bank of Senegal" et de la foire des produits algériens au Sénégal,

affirmant que ces projets ne sont qu'un "premier jalon".

A ce propos, M. Fofana a fait part d'une visite imminente d'une délégation d'hommes d'affaires

sénégalais en Algérie, qui sera programmée "prochainement", a-t-il dit, ajoutant qu'elle vise à

"maintenir la dynamique entre les deux pays".