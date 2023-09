Le président de la République s'entretient à New York avec nombre de ses homologues et de

hauts responsables en marge de sa participation à la 78e AG de l'ONU

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, mercredi à New

York (Etats-Unis), avec nombre de ses homologues et de hauts responsables, en marge de sa

participation aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU.

Le Président Tebboune a rencontré le Secrétaire général (SG) de l'Organisation des Nations-Unies

(ONU), Antonio Guterres au siège de l'ONU, et a signé, à l'issue de cette rencontre, le registre d'or de

l'ONU. Il s'est également entretenu avec son homologue cubain, Miguel Diaz-Canel.

Plus tôt aujourd'hui, le président de la République avait eu des discussions avec son homologue sud-

africain, M. Cyril Ramaphosa, et avait reçu au siège de l'ONU la vice-présidente de la République

d'Ouganda, Mme Jessica Rose Alupo.

Dans le même cadre, le président de la République s'est entretenu avec la présidente du Conseil des

ministres italien, Mme Giorgia Meloni, et a rencontré le ministre tunisien des Affaires étrangères, de

la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar qui préside la délégation de son pays aux

travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU.

Ces entretiens qui se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf et du représentant permanent de l'Algérie auprès

des Nations unies, Amar Bendjama, ont été axés sur l'état des relations bilatérales entre l'Algérie et

ces pays, ainsi que les moyens de les renforcer.

Pour rappel, le président de la République avait reçu lundi, au siège de sa résidence à New York, le

président palestinien, Mahmoud Abbas, ainsi que son homologue suisse M. Alain Berset. Le jour

même, le Président Tebboune s'était entretenu, au siège de l'ONU, avec son homologue iranien, M.

Ebrahim Raïssi, et avec son homologue ghanéen, M. Nana Akufo-Addo.

A noter que 140 dirigeants de pays participent aux travaux de la 78e session ordinaire de l'AG qui vise

à réactiver "l'agenda 2023 du développement durable" adopté en 2015.

Les travaux de la 78e session de l'AG de l'ONU qui portent sur les nombreux défis mondiaux actuels,

à l'instar de la paix, le progrès et le développement, sont présidés par le représentant permanent de

Trinité-et-Tobago, Dennis Francis.