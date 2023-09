Le choc CS Constantine - MC Alger, entre deux grosses cylindrées de la Ligue 1 Mobilis de football, sera à l'affiche de la deuxième journée, prévue ce week-end, et qui sera marquée également par plusieurs autres duels intéressants, notamment, JS Kabylie - Paradou AC, US Biskra - US Souf et MC Oran - JS Saoura.

Le chaud duel CSC-MCA aurait sans doute été plus plaisant à suivre s'il s'était joué dans le grand stade Chahid Hamlaoui, et en présence du public, mais le fait d'avoir été délocalisé dans le petit stade de Ramdane Benabdemalek, et à huis clos, ne devrait baisser en rien son intensité, entre deux adversaires de qualité, qui cherchent l'un comme l'autre à jouer les premiers rôles.

Certes, les Sanafir et les Mouloudéens ont connu des débuts différents cette saison, puisque les hommes Lyamine Bougherara ont concédé une courte défaite (1-0) chez le MC El Bayadh, alors que les Vert et Rouge ont fait une véritable démonstration de force contre le nouveau promu, l'ES Ben Aknoun, qu'ils ont atomisé (4-0), mais paradoxalement, c'est ce "démarrage opposé" qui devrait animer les débat s lors du chaud duel qui les opposera ce vendredi, à 16h00.

En effet, si les Constantinois chercheront à empocher leurs trois premiers points de la saison et se racheter par la même occasion de la défaite contre le MCEB, le Doyen lui voudra confirmer son excellente prestation de la première journée, et quoi de mieux qu'un adversaire à sa mesure pour le démontrer.

Le match ES Sétif - MC El Bayadh devra lui aussi se jouer devant des gradins vides, en raison du huis clos qui pèse sur l'Aigle noir depuis la fin de la saison écoulée, mais là encore, le jeu ne devrait pas manquer de piment, entre un club local qui voudra probablement se racheter de sa précédente défaite contre l'USM Khenchela (1-0), et le MC El Bayadh, qui de son côté voudra confirmer son précieux succès contre les Sanafir, en enchainant par un autre bon résultat chez les Sétifiens.

Ce sera l'occasion pour le nouveau coach de l'ES Sétif Franck Dumas de diriger pour la première fois de la saison son équipe sur le banc avec l'espoir de provoquer le déclic pour son équipe.

Autres duels qui vaudront le détour au cours de cette deuxième journée, le derby du Sud, entre l'US Biskra et l'US Souf, ainsi que le choc MC Oran - JS Saoura, sans oublier le périlleux déplacement du Paradou AC chez la JS Kabylie.

Les Canaris restent en effet sur une précieuse victoire chez le NC Magra.

Ils sont d'ailleurs les seuls à avoir gagné en déplacement au cours de la première journée.

Une situation qui prouve qu'ils ont surmonté la crise qui avait failli leur coûter la relégation l'an dernier et qu'il faudra compter avec eux cette saison. Autant de facteurs encourageants, qui là encore laissent présager une chaude empoignade, au moment où le nouveau promu ES Ben Aknoun tentera d'engranger les premiers points de son histoire en Ligue 1, en accueillant l'ASO Chlef.

Une mission qui s'annonce difficile pour les hommes d 'Abdenour Bousbea qui reste sur une cuisante défaite lors de la journée inaugurale et qui auront fort à faire contre les Lions de Chelif auteurs d'une victoire contre le MCO (2-0) lors de la première journée.

De son côté, le CR Belouizdad, qui demeure sur une précieuse victoire en déplacement (1-3) contre Bo Rangers au deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, retrouvera la Ligue 1 Mobilis pour la première fois cette saison, car exempté de la première journée, disputée le week-end dernier.

Un match qui s'annonce largement à sa portée, contre le NC Magra qui reste sur une défaite à domicile.

Pour sa part, l'USM Alger, qui à l'instar du Chabab a été beaucoup plus préoccupé par les joutes continentales en ce début de saison, a vu son match contre l'USM Khenchela reporté à une date ultérieure en raison de leur match contre le Fus de Rabat prévu dimanche pour le compte du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération.

Les Rouge et Noir comptent déjà un match en retard de la première journée contre le Paradou AC qui avait été reporté au 27 septembre.