La bonne organisation avec laquelle l'Algérie s'est distinguée lors des différentes manifestations sportives a donné une nouvelle dimension au Championnat du monde de sports de boules de jeunes catégorie, en jeu long et rafle, qui a débuté mercredi à Oran, a affirmé le président de l’Union africaine des sports de boules (UASB) Mohamed Yacine Kafi.

"Les importants moyens humains, matériels et technologiques mobilisés par l'Algérie pour la réussite des différentes manifestations sportives ont donné une nouvelle dimension à ce rendez-vous mondial." a déclaré à l'APS Kafi qui est également vice-président de la Fédération internationale de Boules (FIB).

"L'Algérie a impressionné tout le monde, a-t-il dit, à travers l'organisation de compétitions sportives continentales, arabes et internationales, notamment après le succès impressionnant qu'a connu la ville d'Oran, l'année dernière, avec l'organisation des Jeux méditerranéens et cette année des Jeux panarabes, ce qui a poussé la FIB et L'UASB à faire confiance à l’Algérie pour accueillir le championnat du Monde des sports de boules et Raffa des catégories (U-18) et (-23), auquel participent, pour la première fois, quelque 177 athlètes de 23 pays dans 7 disciplines en Rafle et 6 au jeu long. Il s'agit de la première fois dans l'histoire du tournoi que les moyens technologiques les plus récents sont utilisés lors d'une magnifique cérémonie d'ouverture. Aussi, dans le cadre de la facilitation du travail des arbitres, des équipements technologiques de pointe seront mis à leur disposition.

La capacité de l'Algérie à organiser de tels événements et à assurer leur bon déroulement a incité les instances sportives africaines et internationales régissant le jeu à organiser davantage de manifestations, a indiqué le même responsable, soulignant notamment l'organisation de sessions et stages de formation au profit des arbitres et entraîneurs de rang mondial au cours de l'année à venir. Concernant les chances des sélections algériennes dans ce championnat, Kafi a indiqué qu'elles ont de grandes chances de monter sur le podium, compte tenu de l'évolution de son niveau, de la préparation intensive au cours des deux dernières années, ainsi que des résultats réalisés lors du dernier championnat du monde à Mersin (Turquie) et du championnat d'Afrique en Tunisie (2023), où l'Algérie avait remporté 16 médailles, (7 d'or, 6 d'argent et 3 de bronze).

Les épreuves de sports de boules jeu long ont débuté, mercredi matin, au niveau du complexe sportif de boules "la LOFA" à Es Senia (Oran) dans la catégorie des U18 et U 23 garçons dans les spécialités du simple, double, du tir de précision et tir progressif.

La compétition du rafle pour la catégorie des moins de 19 ans filles et garçons se déroule au palais des Sports "Hamou Boutlélis" d'Oran, en doublette filles et garçons et double mixte individuel filles et garçons et tir de précision filles et garçons. L'équipe nationale algérienne est représentée à cet événement sportif international par 16 athlètes dont six dans la discipline Rafle (garçons et filles).