Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé mardi à la tribune de l'ONU les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des plus vulnérables.

"C'est un acte d'accusation contre la communauté internationale que nous puissions dépenser tellement pour la guerre mais que nous ne puissions pas soutenir l'action nécessaire pour répondre aux besoins de base de milliards de personnes", a-t-il lancé lors de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

Mais alors que nous nous réunissons ici, l'humanité fait face à la guerre et aux conflits, au manque et à la faim, aux maladies et aux catastrophes environnementales", a déploré le président sud-africain.

"L'inégalité, la pauvreté et le chômage s'aggravent". Alors il a appelé à une augmentation "massive" de financements meilleur marché et à long terme pour les pays en développement dont beaucoup sont paralysés par le poids de leur dette.

Lundi, les Etats membres de l'ONU s'étaient engagés à agir "sans attendre" pour espérer atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015, qui visent à assurer un avenir meilleur pour l'humanité toute entière d'ici 2030, sans continuer à détruire la planète. M. Ramaphosa a enfin appelé depuis New York à soutenir la "prévention et le maintien de la paix", notamment en Afrique. "En tant que communauté internationale, nous devrions être inquiets des récents changements inconstitutionnels de gouvernements dans certaines parties de l'Afrique", a-t-il lancé.