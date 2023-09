Les affrontements qui ont eu lieu dans la capitale soudanaise, Khartoum, samedi et dimanche derniers, ont fait encore plus de victimes civiles, tandis que de nouveaux combats dans l'Etat du Darfour Sud ont entraîné le déplacement d'un grand nombre de personnes de la ville de Nyala, selon le porte-parole des Nations unies.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, Stéphane Dujarric a indiqué, lundi, que "plus de 5,1 millions de personnes ont fui leurs foyers au Soudan depuis le début des affrontements à la mi-avril, dont 4,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et plus d'un million de personnes réfugiées hors du Soudan".

"Des familles nouvellement déplacées arrivent dans des zones qui étaient déjà confrontées à des difficultés en raison des crises existantes, tandis que les services de base sont mis à rude épreuve", a alerté Dujarric.

"Selon nos partenaires, depuis le début du conflit actuel, au moins 435 enfants ont été tués et 500 autres sont morts de faim, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé", a ajouté le responsable onusien.

Pour sa part, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a mis en garde contre les répercussions des fortes pluies et inondations persistantes à travers le pays, avec plus de 80.000 personnes touchées et environ 12.000 maisons endommagées depuis juillet. OCHA a noté que les partenaires humanitaires intensifient leurs efforts et continuent d'aider ceux dans le besoin malgré le manque de financement, avec au moins 3,5 millions de personnes ayant reçu une assistance depuis avril.

Selon Stéphane Dujarric, le plan de réponse humanitaire du Soudan de 2,6 milliards de dollars, qui vise à aider 18 millions de personnes, a été financé à un peu plus de 25%. Il est à noter qu'un événement devrait être organisé mercredi en marge du débat général de l'Assemblée générale de l'ONU dans le but de mobiliser des ressources et de soutenir le peuple soudanais.

La guerre entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR), éclatée à la mi-avril, a provoqué des affrontements généralisés, des pillages et des pénuries de nourriture et de médicaments à Khartoum et dans d'autres villes, chassant plus de 5,1 millions de personnes de leurs foyers. Les combats ont fait aussi des milliers de morts et de blessés.