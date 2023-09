Cinq soldats ont été tués, 20 blessés et 11 autres sont portés disparus après l'attaque terroriste menée dimanche contre deux camps militaires dans le nord du Mali, ont rapporté des médias locaux citant un communiqué de l'état-major général des Armées, publié dans la nuit de lundi à mardi.

"L'état-major des Armées informe que dans l'après-midi du 17 septembre 2023 à 15h30, les Forces armées maliennes (FAMa) de la localité de Léré (région de Tombouctou), ont réagi à une attaque complexe de terroristes à bord de véhicules et sur motos contre le camp du regroupement de la Garde nationale et celui de l'Armée de terre, respectivement au centre et à la périphérie de ladite localité", précise le communiqué. "Les FAMa, conformément à leur mission régalienne, ont, dans leur riposte, priorisé la sécurité et la protection de la population civile, prise en étau pendant les intenses combats de rues.

Les renforts aéroterrestres ont été déployés en appui, y compris des frappes aériennes de précision", ajoute la même source.

"Le bilan provisoire fait état de cinq soldats tués et 20 blessés, 11 portés disparus et des d égâts matériels en cours d'évaluation y compris un avion d'appui-feu ayant fait un atterrissage forcé dont l'équipage est recherché", selon le communiqué.