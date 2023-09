Des chercheurs de l'université de l'Illinois, aux Etats-Unis, ont démontré que le café et le maté auraient des vertus contre la prise de poids. Le café et le maté (l'infusion d'une plante sud-américaine du même nom) permettraient de lutter contre l'obésité d'après une étude publiée récemment dans la revue scientifique The Journal of Function Foods.

QUATRE TASSES DE CAFÉ PAR JOUR POUR 16% DE POIDS EN MOINS

Des chercheurs ont observé deux groupes de rats ayant un régime alimentaire riche en graisses et sucres durant quatre semaines en faisant absorber l'équivalent de quatre tasses de thé et du maté à l'un des deux groupes. Au terme de cette période, les animaux ayant consommé de la caféine avaient pris 16% de poids en moins et 22% de graisse en moins que l'autre groupe.

Selon les scientifiques, la caféine réduirait l'action d'un gène contribuant la prise de poids. "Au vu de ces découvertes, le maté et la caféine peuvent être considérés comme des agents anti-obésité" a déclaré le docteur Elvira Gonzalez de Meija, l'une des auteures de l'étude, comme le rapporte le Dailymail.

ATTENTION AUX EFFETS NÉFASTES DU CAFÉ

Ces résultats sont cependant à nuancer en prenant en compte d'autres études sur les effets néfastes d'une importante consommation de café. En avril dernier par exemple, une étude révélait un lien entre la consommation de café et le cancer du poumon au-delà de deux tasses par jour.

En août, une autre étude concluait que boire plus de trois tasses de café par jour pouvait contribuer à développer les maux de tête.