Deux individus accusés d’agressions et de vol d’automobilistes sur l’autoroute Est-ouest, ont été arrêtés à Bouira, rapporte, mardi un communiqué des services de la Gendarmerie nationale qui a fait part, également, de la saisie d'armes blanches. Les deux suspects, originaires d’Alger, ont été identifiés puis arrêtés suite à des plaintes déposées par des automobilistes ayant fait l’objet d’agressions et de vol sur l’autoroute Est-ouest dans sa partie desservant la wilaya de Bouira, a-t-on précisé de même source.

"Il s’agit d’une opération menée par la Gendarmerie nationale dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité et suite à des plaintes d’agression et de vol", selon le communiqué, qui nota qu'un plan d’intervention a été mis en place pour interpeller les mis en cause dans cette affaire. Des barrages sécuritaires ont été dressés et des patrouilles déployées sous l’égide du chef du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Bouira, ce qui a permis d’arrêter les suspects grâce à des empreintes relevées sur les lieux des agressions, selon les détails contenus dans le même communiqué.

"Une quantité d'armes blanches de différentes catégories, ainsi que deux véhicules utilisés dans leurs actes criminels, ont été saisis", a-t-on précisé de même source.

Après avoir accompli toutes les procédures d’enquête, un dossier pénal pour "agression et vol" a été établi à l’encontre des deux mis en cause, qui ont été présentés devant la justice, selon le document.