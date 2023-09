Plus de 3,5 millions d'élèves issus de familles nécessiteuses et à faibles revenus

bénéficieront de la prime de solidarité scolaire pour l'année 2023-2024, a annoncé, mardi à El Bayadh, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed.

"Cette année, plus de 500.000 nouveaux bénéficiaires de cette prime ont été ajoutés, dépassant ainsi les 3,5 millions de bénéficiaires à travers le pays", a souligné le ministre, lors d'une conférence de presse, suite au coup d'envoi de la rentrée scolaire donné depuis l'école primaire défunt Moudjahid "Oulissis Mohamed" sise au groupement rural "Thenia" au chef-lieu de la wilaya.

L’année scolaire écoulée, 3 millions d'élèves ont bénéficié de cette prime scolaire, à laquelle une enveloppe financière estimée à 15 milliards de dinars a été allouée, selon M. Belabed.

Il a également indiqué qu'au cours de la prochaine année scolaire, cette prime de 5.000 dinars sera versée un mois avant la rentrée des classes, en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné que la prime soit versée aux bénéficiaires a vant la rentrée des classes, afin que les parents puissent la dépenser à temps pour l'achat des fournitures scolaires. D’autre part, le ministre a déclaré que, conformément à la décision du Président de la République, un office national de restauration scolaire sera créé et le gouvernement œuvrera à établir les cadres juridiques de cette structure, à l'installer et à l'activer, ce qui permettra de remédier à tous les lacunes qui entachent un peu l'opération de restauration à travers les établissements scolaires. D'autre part, M. Belabed a affirmé que la décision prise par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la généralisation de l'éducation physique et le sport dès le cycle primaire représente une "mesure historique", qui propulsera l'Algérie au rang des pays développés dans ce domaine et permettra la découverte de talents et d'élites sportives.

A cet égard, le ministre de l’Education nationale a précisé que 12.877 postes ont été attribués à des enseignants d'éducation physique et sportive, un nombre suffisant pour couvrir toutes les écoles primaires, a-t-il dit, ajoutant que ces enseignants ont été recrutés dans les différents établissements scolaires du pays.

Le taux de couverture en structures désignées pour l'enseignement de cette matière a atteint 97 %, ce qui représente un total de 20.181 établissements scolaires concernés, dont 83% de ces structures sportives sont présentes à travers les établissements du cycle primaire. Le reste est réparti entre les institutions sectorielles adjacentes aux écoles primaires, comme les collèges et lycées, ainsi que les installations sportives affiliées à des collectivités locales et le secteur de la jeunesse et des sports.

Il ne reste qu'une cinquantaine d’établissements scolaires à travers le pays, qui seront pris en charge avant la fin de cette semaine, a fait savoir le ministre.