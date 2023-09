Le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a annoncé que la cité antique de Gordion, l'un des sites archéologiques turcs les plus importants de l'antiquité, a été déclarée "site du patrimoine mondial" par l'UNESCO.

Dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, Ersoy a déclaré : "Nous avons de bonnes nouvelles ! Nous avons inscrit notre 20e bien sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : la cité antique de Gordion, l'un des biens culturels uniques de notre ville d'Ankara, a été déclarée patrimoine mondial". "Mais ce n'est pas encore fini ! Nous attendons une autre bonne nouvelle de l'UNESCO. Avec les bonnes nouvelles que nous attendons concernant des mosquées en bois d'Anatolie, nous espérons augmenter encore le nombre de nos biens sur la Liste du patrimoine mondial", a-t-il ajouté.

Grâce à la décision prise lors de la 45e réunion du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est tenue à Riyadh, la capitale de l'Arabie saoudite, Gordion sera désormais protégé en tant que site du patrimoine mondial. Le peuplement de Gordion, qui a survécu à la période antique dans le district Polatli d'Ankara, a commencé en 2 500 avant J.-C.

(âge du bronze ancien) et se poursuit aujourd'hui à Yassih?yük, à côté de la ville antique. Le peuplement, qui a été très peu interrompu au cours d'une longue période de 4 500 ans dans et autour de la ville antique, fait de Gordion l'une des "rares zones avec la plus longue période de peuplement" au monde.

De nombreux tumulus situés dans les environs immédiats de Gordion, la capitale de la civilisation phrygienne, datent de différentes périodes allant du IXe siècle avant J.-C. au IIIe siècle avant J.-C.