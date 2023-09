Des journées de formation scientifique dédiées à la culture et à la langue amazighes seront organisées du 24 au 28 novembre prochain dans la wilaya d’Adrar, a-t-on appris dimanche auprès du secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA).

Placée sous le signe "Adrar, source de dialogues", cette manifestation tend à mettre en exergue les rôles de la créativité et de la recherche scientifique en culture et la langue amazighes dans la consolidation de la cohésion sociale par la mobilisation et l’implication des élites, compétences scientifiques et acteurs associatifs dans le domaine, a déclaré à l’APS, Si El-Hachemi Assad.

Cet évènement verra la participation de la société algérienne savante d'onomastique (SASO), du réseau culturel "Compétence", en plus des membres des départements d’interprétariat et de traduction en langue amazighe des universités de Tizi-Ouzou et Bejaïa, du laboratoire des études amazighes, pour contribuer à l’enrichissement des activités de cette manifestation, a-t-il ajouté.

"Cette rencontre scientifique figure au programme annuel du Haut commissariat à l'amazighité ciblant certaines wilayas du pays, à l’instar d'Adrar, devenue une halte scientifique et culturelle de premier plan, dans le programme du HCA", a indiqué M. Assad, avant d’ajouter que cette visite dans le Touat tend à mettre au point, en coordination avec les autorités locales et partenaires d’Adrar, les préparatifs logistiques pour le succès de ces journées de formation.

Deux axes inhérents à la traduction de et vers la langue amazighe et un atelier sur la méthode d’établissement de la toponymie officielle figurent au programme de ces journées, initiées en coordination avec la wilaya et l’université Ahmed Draiya d’Adrar.

Ceci, en plus de l’organisation de conférences sur la traduction (amazighe et arabe), de tables rondes à animer par des invités d’honneur, des hommes de lettres algériens ayant contribué à des traductions novatrices, en sus de l’exposition de publications du HCA et la projection de productions cinématographiques inspirées d'œuvres en tamazight.

Le même programme est riche en activités, dont l’animation d’un débat sur les techniques de doublage, un des procédés de l’interprétation, d’un atelier d’actualisation de la convention signé entre le HCA et l’université d’Adrar portant sur le développement des activités scientifiques et recherche s en études culturelles et linguistiques amazighes. Par ailleurs, d’intenses efforts sont consentis par le HCA, après la célébration, l’année dernière, du nouvel An amazigh à Ghardaïa, en vue d’assurer la réussite de la prochaine édition de ces festivités prévue à Alger, a indiqué M. Assad.

Cette nouvelle version sera sanctionnée par la cérémonie de la 4ème édition du prix du Président de la République de la littérature et de la langue amazighes, pour laquelle a été installée, en août dernier, une commission nationale multisectorielle chargée de la supervision de cet important évènement culturel national.

"Cette halte tend à rendre un grand hommage aux efforts des hautes instances du pays allant dans le sens de la promotion de la culture et de la langue amazighes en Algérie, et vise à faire le point sur les activités tenues à ce titre", a souligné le secrétaire général du HCA.