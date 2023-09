Le célèbre comédien Hamza Feghouli, connu sous le sobriquet de Mama Messaouda, est pris en charge depuis lundi au niveau de l’Etablissement hospitalo-universitaire "1er novembre 1954" d’Oran, après avoir été pris d'un malaise, a-t-on appris du même établissement de santé.

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, s’est rendu au chevet du comédien Hamza Feghouli pour s’enquérir de son état de santé et de sa prise en charge au service de neurochirurgie de cet établissement hospitalier. "Il est de notre devoir de s’enquérir de l’état de santé du comédien Feghouli, qui a apporté la joie et le sourire aux enfants et au peuple algérien, des années durant", a-t-il déclaré à la presse, en marge de cette visite de courtoisie. Selon le même responsable, Hamza Feghouli "s’est rétabli et se trouve en bonne santé".

"Il restera sous surveillance médicale, pendant un jour ou deux avant de quitter l’hôpital", a-t-il rassuré. Pour sa part, Hamza Feghouli a remercié le wali d’Oran pour ce geste, ainsi que tous ses fans qui se sont inquiétés sur son état de santé, déclarant, sourire aux lèvres, "Je vais bien. Je retournerai bien tôt sur scène".