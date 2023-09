Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé, lundi à Nâama, que cette wilaya est considérée comme un modèle en matière d’indices positifs que le secteur de l’éducation enregistre localement. Le ministre, qui présidait la cérémonie de la rentrée scolaire dans la wilaya de Naâma, a suivi un cours de langue anglaise présenté aux élèves de quatrième année à l’école primaire "Mahmoudi El Madani" à Mecheria, où il a souligné que les efforts déployés par les autorités locales ont propulsé la wilaya parmi les "wilayas pionnières" ayant réalisé de grands pas en matière de consolidation des structures éducatives.

A ce propos, il a fait savoir que la moyenne d’occupation des classes est estimée à 28 élèves, en plus de la réalisation d’une couverture complète en encadrement pédagogiques, des services de restauration et du transport scolaire, ainsi que la disponibilité des infrastructures de l’éducation physique et la santé scolaire, en plus des différentes opérations de solidarité. M. Belabed a rappelé, dans le même sillage, les acquis concrétisés sur le terrain dans le c adre des efforts de l’Etat pour améliorer et garantir la scolarisation des élèves dans les différentes régions du pays, dont les nouvelles mesures concernant l’éducation physique dans le cycle primaire, l’enseignement de la langue anglaise pour les élèves de quatrième année, l’organisation du baccalauréat pour la première fois pour 7 branches de l’éducation et l’enseignement de l’éducation routière pour tous les cycles, et ce, sans augmenter le volume horaire.

Il a également noté l’augmentation des indices de l’encadrement, de l’éducation et de la formation, en plus de l’augmentation des séances réservées aux opérations de solidarité et la prime de scolarité, en plus de la gratuité des manuels scolaires pour les couches les plus démunies et la poursuite de l’utilisation des tablettes numériques dans les écoles.

La wilaya de Naâma compte, pour cette rentrée scolaire, plus de 76.000 élèves dans les trois cycles, répartis sur 154 écoles primaires, 50 CEM et 27 lycées, dont 13 écoles numériques, encadrés par 4.772 enseignants, selon les données fournies par la direction de l’éducation à la délégation ministérielle.

Ces données indiquent que l’enseignement de la langue amazighe est dispensé à 86 groupes, dans 21 établissements de 5 communes, faisant état de cinq classes spéciales pour les enfants souffrant de légers handicaps, intégrées dans des écoles, ce qui portera le nombre de ces classes à 14, avec 112 élèves. S’agissant des structures, le secteur a été consolidé, pour cette rentrée, de 7 écoles primaires, d'un CEM et d'un lycée, alors que la réception de 7 écoles primaires, 6 CEM et deux lycées, est prévue pour la prochaine rentrée, en plus du taux de revêtement des stades des établissements scolaires en gazon synthétique qui a atteint les 80%.