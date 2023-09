La rentrée scolaire 2023-2024 s'est déroulée mardi dans de bonnes conditions dans la wilaya d'Alger où les établissements d'enseignement des trois cycles ont été dotés de tous les équipements technologiques et techniques modernes adaptés pour la généralisation de la numérisation.

Après avoir donné le coup d'envoi de l'année scolaire 2023-2024 dans la wilaya d'Alger à partir d'un nouveau collège baptisé du nom du chahid "Messaoud Ben Merzeg" dans la commune de Bachdjerrah, inauguré le même jour, le wali délégué de la circonscription administrative d'El Harrach, Abdelouahab Zini, a affirmé que "tous les équipements ont été mis à disposition pour permettre aux élèves de s'adapter à la numérisation qui a été généralisée dans tous les secteurs ministériels", et ce, dans tous les établissements éducatifs relevant de la direction d'Alger-Est. M. Zini a indiqué que le thème du cours inaugural de l'année scolaire 2023/2024, intitulé "l'enfance et les technologies de l'information et de la communication", insiste sur "un aspect pédagogique important qui contribuera à la généralisation de la numérisati on".

Concernant l'introduction de l'éducation physique dans le cycle primaire, le même responsable a souligné qu'"en l'absence de terrains gazonnés dans les établissements d'enseignement, les élèves seront autorisés à pratiquer cette matière dans les terrains de proximité, si ces derniers sont proches des établissements scolaires et sous surveillance sécuritaire".

Pour rappel, 817.820 élèves des trois cycles ont rejoint, mardi, les bancs de l'école dans la wilaya d'Alger au titre de la nouvelle année scolaire.