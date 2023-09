Trente-six exploitations agricoles de la wilaya de Blida ont été raccordées au réseau électrique depuis le début de cette année 2023, au titre d'un programme d'électrification visant à relever leur rendement, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

Ces 36 exploitations ont été raccordées dans le cadre d’un programme ciblant un total de 96 unités similaires et visant le développement du secteur agricole, a-t-on ajouté de même source.

Le raccordement du reste des exploitations programmées se poursuivent toujours, a-t-on assuré, notant que 32 autres exploitations sont en cours de raccordement, tandis que les travaux d'électrification de 27 autres seront lancés "prochainement".

"Ces opérations de raccordement ont nécessité la réalisation de 29 km de réseau électrique et la pose de 32 ??transformateurs et de 65 compteurs électriques, pour une enveloppe globale de 128 millions DA", a-t-on ajouté de même source.

A noter le raccordement, durant l'année dernière, de 87 exploitations agricoles au réseau électrique, pour une enveloppe de 198 millions de DA.

Sur un autre volet, et au titre des efforts d’accompagnement des projets de développement et de l'amélioration des prestations du secteur, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Blida a procédé au raccordement de 17 nouveaux établissements scolaires aux réseaux d'électricité et de gaz, dans des pôles urbains de Sefsaf (hauteurs de Meftah) et Sidi Serhane, et de la nouvelle ville de Bouinane, ainsi que nombre de communes, dont Oued Djer et Mouzaia.

A cela, s’ajoute le raccordement au réseaux énergétiques de la résidence universitaire des 10.000 lits d’El Affroun, a-t-on relevé.