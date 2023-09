Les établissements scolaires de l’Est du pays ont accueilli, mardi, les élèves scolarisés dans les trois paliers de l’enseignement dans de bonnes conditions d’organisation, au moment où de nombreux nouveaux établissements ont ouvert leurs portes, ont constaté les journalistes de l’APS.

A Constantine, le wali, Abdelkhalek Sayouda, a inauguré, pour l’occasion, plusieurs nouveaux établissements scolaires en commençant par l’école Ahmed-Chaâooua, située dans l’extension ouest de ce pôle urbain, puis l’école Rabah-Laouar, dans la même circonscription.

M. Sayouda s’est ensuite rendu dans la commune de Didouche Mourad où il a inauguré, tour à tour, l’école primaire Debbah-Boumendjel à la cité Simoud-Ahcène, et une cantine scolaire à l’école Lakhdar-Djaâfri, avant de se déplacer dans la commune de Beni H’midène où il a inauguré l’école primaire Ferhat-Cherouana.

Les établissements éducatifs de wilaya de Constantine ont accueilli plus de 277.000 élèves, dans les trois paliers, dont 71.000 nouveaux écoliers, selon les services de la direction de l’éducation.

A Skikda, où 256.428 élèves inscrits dans les trois paliers de l’enseignement ont rejoint 501 écoles primaires, 141 collèges d’enseignement moyen (CEM) et 57 lycées, le wali, Houria Meddahi, a donné le coup d’envoi officiel de la rentrée à l’école primaire Salah-Lakhchine, dans la commune de Filfila (est de Skikda).

Elle a souligné, in situ, la nécessité de servir des repas chauds "dès les premiers jours de la rentrée scolaire" et d’assurer le transport, en particulier pour les élèves vivant dans des localités isolées.

La rentrée scolaire a été marquée, dans cette wilaya, par l’ouverture de deux écoles primaires dans la commune de Ghedir et au village de Laghouat (commune de Filfila).

La wilaya de Khenchela a également vécu, mardi, l’ambiance particulière que créent les potaches en retournant en classe après les vacances d’été.

Le wali, Youcef Mahiout, a donné le coup d’envoi officiel de la rentrée dans la nouvelle école primaire de la commune d’Ain Touila, où il a écouté un exposé relatif à ce retour en classes.

440 établissements scolaires ont ainsi accueilli, dans les trois paliers, plus de 124.000 élèves dans 21 communes. Le directeur de l’éducation, Bachir Bouderbala, a révélé, au cours de cet exposé, que 10 nouvelles écoles primaires ont été équipées de tablettes numériques, portant à 22 le nombre total d’écoles numériques dans les différentes communes de la wilaya. Il a également indiqué que l’enseignement de la langue amazighe a été étendu à 5 nouveaux CEM.

Le wali a aussi supervisé l’ouverture de l’année scolaire à l’école Noui-Chnakar pour enfants malvoyants, au nouveau pôle urbain de Khenchela.

A Oum El Bouaghi, 206.661 élèves des trois paliers ont rejoint leurs établissements.

Le wali, Aïssa Aïssat, s’est rendu à l’école El Alouani, au chef-lieu de wilaya, où il a donné le coup d’envoi officiel de la rentrée 2023-2024.

Le secteur a été renforcé, dans cette wilaya, par 4 nouveaux établissements d’enseignement primaire.

Dans la wilaya de M’sila, où plus de 356.000 élèves sont retournés en classe, le wali, Nedjmeddine Tiar, a présidé l'ouverture solennelle de la nouvelle année scolaire au lycée Kharkhache-El Omri, dans la commune de Souamaâ. Dans le Hodna, 960 établissements des trois paliers, dont 25 nouveaux, ont accueilli les élèves.

A Mila, ce sont 246.727 élèves qui ont rejoint 651 établissements, dont 3 nouvelles écoles primaires dans les communes de Chelghoum-Laïd et de Tadjenanet.

Le wali, Mostafa Koreïch, a supervisé à partir du CEM Mabrouk-Hassani, au lieu-dit Bled Youcef (commune d’Oued Athmania) cette rentrée des classes, assistant, pour l’occasion, à la leçon d’ouverture sur consacrée à l’enfant et les technologies de l’information et de la communication.

Dans cette wilaya, 35 nouvelles cantines scolaires, deux demi-pensions et 19 nouvelles classes d’extension ont été ouvertes, selon le directeur de l’éducation, Abbas Kendi.

A Tebessa, 197.433 élèves des trois paliers ont rejoint leurs établissements.

Le wali, Saïd Khalil, a donné le coup d’envoi de cette rentrée des classes à partir du nouveau lycée Charafi-Tayeb, dans la commune de Chréa, qu’il a inauguré pour l’occasion.

A Sétif, la rentrée scolaire a concerné 489.401 élèves des trois paliers de l’enseignement, répartis sur 1.250 établissements (904 écoles primaires, 239 CEM et 107 lycées) dans les 60 communes de la wilaya.

Au cours de la nouvelle rentrée scolaire, 192.000 élèves bénéficieront des services de 769 cantines scolaires, selon les services du directeur du secteur de la wilaya. La nouvelle année scolaire a également été marquée par l’entrée en service de 9 nouvelles écoles primaires et de 120 classes d’extension, en plus de 20 cantines scolaires et de 3 salles de sport.

A cette occasion, le wali, Mustapha Limani, a supervisé l’ouverture de la nouvelle année scolaire depuis l’école primaire Salah-Rezzouk à la cité El Hidhab (est de Sétif).

Dans la wilaya d’Annaba, où le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire a été donnée depuis le lycée Mehdi-Salah, inauguré à cette occasion en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, le parc infrastructurel du secteur, pour les trois cycles, a été renforcé par 11 nouveaux établissements, dont deux lycées, en plus de 30 nouvelles classes d’extension. Dans cette wilaya, 159.807 élèves ont rejoint 406 établissements.

Dans la wilaya voisine de Guelma, la rentrée scolaire a concerné 151.531 élèves des trois paliers.

Le wali, Houria Aggoun, a présidé la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année scolaire à l’école primaire Kaddour-Dali dans le nouveau pôle urbain "Hdjar Mengoub" dans la commune de Belkheir. A Biskra, plus de 180.000 élèves se rendus à leurs écoles, CEM et lycées après les vacances d’été.

Le directeur de l’éducation, Azzedine Baâziz, a fait part des efforts de ses services en vue d’assurer des repas chauds aux élèves et de mettre à leur disposition les manuels scolaires.

Ce responsable a ajouté, lors du coup d’envoi de l’année scolaire, donné par les autorités locales à la nouvelle école primaire du quartier Sidi Ghazal de la commune de Biskra, que cette saison se caractérise par la réception de 9 groupes scolaires, 6 CEM et un lycée.

La même ambiance a marqué la rentrée scolaire 2023-2024 dans le reste des wilayas de l’Est du pays.