La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, préoccupée par la nouvelle escalade des taux obligataires, les prix du pétrole et la possibilité de voir une banque centrale américaine plus agressive que prévu mercredi.

Le Dow Jones a perdu 0,31%, l'indice Nasdaq a cédé 0,23% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,22%. "Il n'y a pas beaucoup de conviction en ce moment" à Wall Street, a réagi Patrick O'Hare, de Briefing.com, avant la communication de la banque centrale américaine (Fed), mercredi.

Les opérateurs tablent, quasiment à l'unanimité, sur un statu quo de la Fed, mais ont le regard braqué sur les projections des membres de l'institution en matière de croissance économique et de trajectoire monétaire. "Il y a un peu de nervosité sur le marché obligataire", a-t-il ajouté. "On évoque la possibilité que la Fed douche les espoirs du marché quant à des baisses de taux en 2024." Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est ainsi monté, mardi, à son plus haut niveau depuis 15 ans, à 4,3667%.

Cette accélération tient aussi à la flambée des cours du pétrole, qui a fait ressurgir le spec tre d'une inflation hors de contrôle ces dernières semaines, de nature à pousser la Fed à durcir encore sa position. Le coup de chaud sur le marché obligataire a pénalisé le secteur technologique, dépendant des conditions de crédit pour financer sa croissance. Nvidia (-1,01%) et Amazon (-1,68%) ont été les plus malmenés parmi les capitalisations géantes de la tech.