Les hommes qui souffrent d'infertilité auraient plus de risques d'avoir un cancer de la prostate, selon une étude suédoise.

Les chercheurs de l'Université de Lund, en Suède, ont utilisé les données des registres nationaux des naissances et des cancers pour vérifier le lien éventuel entre l'infertilité masculine et le cancer de la prostate. Ils ont ainsi découvert que les hommes qui avaient eu recours à un traitement pour l'infertilité avaient également un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate à un stade précoce, avant l'âge de 55 ans.

La Pr Yvonne Giwercman, qui a dirigé cette étude publiée dans le British medical journal, estime que l'infertilité masculine devrait être un marqueur de risque pour les médecins et devrait les inciter à suivre ces patients d'un peu plus près dans la prévention du cancer. "Ilsforment un petit groupe à haut risque et nous devrions les suivre de plus près" a-t-elle déclaré à la BBC.

Toutefois, aucun lien de cause à effet n'a encore pu être prouvé.