La dépression peut créer des inégalités de traitement face à la maladie. Une étude montre que les hommes ayant été dépressifs avant leur cancer risquent de développer une forme plus agressive de la maladie.

La dépression est un mal qui vous ronge de l'intérieur et peut miner le processus de lutte contre certaines maladies comme le cancer. "Nous avons l'habitude de penser aux disparités de traitement face à la maladie en fonction de la race ou du statut économique. Mais notre recherche montre que la maladie mentale peut aussi influencer le choix du traitementet les issues du cancer de la prostate", explique le Dr Jim Hu, chef du service de chirurgie mini-invasive au David Geffen School of Medicine à l'Université de Californie.

Dans la revue spécialisée Journal of Clinical Oncology, il conclut que les hommes plus âgés ayant souffert de dépression avant de se faire diagnostiquer un cancer de la prostate ont plus de risque de développer une forme agressive de la maladie. Ils ont également moins de chances de réussir le traitement recommandé et donc plus tendance à succomber à la maladie.

L'étude s'est focalisée sur un large panel de plus de 40 000 hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate entre 2004 et 2007. Ils ont été suivis en 2009. 1 894 hommes parmi les volontaires ont souffert de dépression deux ans avant d'apprendre qu'ils avaient un cancer.

Selon les chercheurs, l'impact négatif de la dépression dans la lutte contre la maladie pourrait être lié au fait que les patients se font dépister leur cancer plus tardivement. Ils supposent que les visites médicales se concentrent sur la santé psychique du patient, poussant à porter moins d'attention à la détection du cancer.

Ces résultats devraient être confirmés avec d'autres études. De précédents travaux ont en effet exclu tout lien entre cancer et dépression.