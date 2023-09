Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a visité le stade de l'équipe de NFL des Cowboys de Dallas (Texas, Etats Unis), candidat pour accueillir la finale du Mondial-2026, co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique Le stade AT&T à Arlington, au Texas, fait partie des quatre candidats pour la finale de la Coupe du monde, avec le Metlife de New York, le stade SoFi de Los Angeles, et le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, selon les médias locaux.

Infantino a assisté au match du Championnat de NFL entre les Cowboys de Dallas et les Jets de New York.

La Fifa a ouvert des bureaux à Coral Gables, près de Miami et entamé la phase de recrutement de personnel pour le premier Mondial à 48 équipes co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

La décision sur le stade hôte de la finale est attendue avant la fin de l'année, peut-être dès novembre, ont indiqué des sources proches de la Fifa.

Le stade AT&T, qui possède un toit rétractable, a été inauguré en 2009 et a accueilli la finale du Super Bowl en février 2011, ainsi que de nombreux mat chs internationaux de football.