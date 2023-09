La société algérienne spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication (Saticom), filiale d'Algérie Télécom, a été distinguée en tant que "Partenaire premier" par le leader mondial des technologies vidéo Milstone.

Le prix "Milstone Event" a été remis à Saticom lors d'une cérémonie tenue lundi soir à Alger en présence des cadres des deux entreprises. A cette occasion, le président directeur général de Saticom, Chikh Chafik, s'est félicité de l'obtention par son entreprise de "cette certification la plus élevée en matière de technologie vidéo utilisant l'intelligence artificielle", tout en considérant cette distinction comme "une consécration des efforts des ingénieurs de Saticom pour le développement technologique de l'entreprise".

"Cette distinction témoigne aussi de l'engagement de Saticom envers l'excellence et de son rôle clé dans le développement des technologies de l'information et de la communication en Algérie", a-t-il ajouté.

De son côté, la représentante de l'entreprise danoise Milstone, Odette Malkoum, a salué Saticom pour ses efforts tendant au développement de solutions innovantes, telles que les produits d'affichage dynamique d'informations, la vidéosurveillance IP et le contrôle d'accès. L'entreprise Saticom a pour mission principale de concevoir, développer et intégrer des solutions dans le domaine des TIC et se distingue également par sa capacité à proposer des produits innovants pour répondre aux besoins du marché. Milestone, leader mondial dans la gestion vidéo, est reconnu en tant que fournisseur numéro un de systèmes de gestion vidéo à plate-forme ouverte, qui permet une intégration avec un large choix de caméras du secteur et offre les meilleures solutions professionnelles, a-t-on expliqué auprès de Saticom.