Le projet de liaison de la zone industrielle de Bethioua (Est d'Oran) à la ligne ferroviaire Hassi Mefsoukh-Mostaganem, au départ de la gare d'Ayayda, sera réceptionné, à la fin de l’année en cours, a affirmé, lundi soir, le wali d'Oran, Saïd Sayoud.

M. Sayoud a souligné, dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection de ce projet, qui s'étend sur une distance de 7,03 km, dont la réalisation a été confiée à trois entreprises nationales, que les travaux sont "très avancés", dépassant les 45%, assurant que le projet entrera en service "au plus tard à la fin décembre prochain".

Il a précisé que cette ligne s'inscrit dans le cadre du grand projet de l’Etat relatif à l'exploitation des mines de Ghar Jbilat (Tindouf), à la transformation de son minerai pour la production de fer au niveau d'Oran, en reliant la ligne au port d'Arzew.

Ce projet contribuera également, une fois mis en service, à "réduire les charges importantes pesant sur les industriels de la zone industrielle de Bethioua liées au transport des marchandise s par train vers la région d'Oran, ainsi que les autres wilayas jusqu'au port d'Arzew", a-t-on précisé de même source.

Le même responsable a appelé les entreprises chargées de la réalisation du projet à doubler et intensifier les travaux, couvrant les 24 heures (3X8) afin d'accélérer le rythme d'achèvement et de livrer le projet dans les délais prévus.

Le coût total de ce projet, qui comprend la construction de 4 installations techniques le long du tracé, s'élève à plus de 2 milliards de dinars, selon les explications fournies sur place.

Le wali d'Oran a également inspecté les travaux de réhabilitation et d'agrandissement du port d'Arzew, incluant la construction de deux postes d'amarrage destinés à la réparation navale, sur une superficie de 5 hectares, 220 mètres de long et moins de 14 mètres de profondeur, selon les normes internationales, ce qui permettra la réparation de navires de grande taille.

Le projet, supervisé par l'Entreprise nationale de réparation navale (ERENAV), comprend la réalisation de six ateliers à terre, dont ceux liés à la « mécanique », « la tuyauterie et la peinture », « la menuiserie », « l'éclairage », « la soudure », et "l’entretien." M. Sayoud a souligné la nécessité d’accélérer la réalisation de ce projet, dont le taux d'avancement des travaux a atteint envi ron 6%, et le réceptionner dans les délais prévus, avec une intensification des travaux en 3X8.

Pour rappel, les travaux d’extension du port d’Arzew ont été confiés à un groupement Algéro-Chinois (Cosider-Meditram-Shack) pour un délai de 39 mois au plus tard, avec une enveloppe financière de 45 milliards de dinars, sur un budget de l’EPA (entreprise portuaire d’Arzew).

Les travaux comprennent également l'achèvement d'un nouveau quai commercial de 1.200 mètres linéaires et moins de 14 mètres de profondeur, couvrant une superficie de 52 hectares et comprenant au total 4 sites destinés à l'exportation d'urée et de divers produits sidérurgiques, ainsi que la manutention des conteneurs d'un total de 500.000 tonnes par an et un autre site destiné à la réparation navale.

Ce projet contribuera à dynamiser davantage le mouvement d'exportation et d'importation de marchandises et à améliorer la qualité des services fournis tout en encourageant la promotion des exportations hors hydrocarbures, selon les explications fournies par le Président et Directeur Général du Port d'Arzew, Kaidari Bensalem.

D'autre part, le wali d'Oran a révélé qu’une commission, comprenant des ingénieurs et spécialistes de nombreux secteurs et des élus pour suivre l'avancement des projets et soumettre des rapports périodiques, q ui seront présentés au conseil exécutif de la wilaya, sera constituée la semaine prochaine, dans le but de remédier aux difficultés et obstacles et d’alerter ceux qui réalisent les projets sur les insuffisances constatées.

M. Sayoud a, par ailleurs, inspecté un projet de réalisation de 390 logements dans la formule public-locatif dans la commune d’Arzew réservés aux habitants du quartier Ben Boulaïd, où les travaux ont atteint 20%, et qui sera achevé d'ici la fin du premier semestre de l'année prochaine.