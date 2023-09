Le Conseil local de l’Ordre des architectes de Batna a lancé lundi un concours d’idées

en vue de contribuer à la promotion du cachet esthétique et urbain du chef-lieu de wilaya en présence du wali, Mohamed Benmalek.

Le concours initié par des architectes agréés de la wilaya vise "à donner des modèles architecturaux inspirés du cachet urbain local des Aurès en vue d’imprimer un cachet esthétique sur l’environnement urbain notamment dans les entrées de la ville et l’aménagement d’espaces publics et autres infrastructures", a précisé le président du Conseil local de l’ordre des architectes de Batna, Abdelghani Zehzah en marge de la cérémonie de remise des agréments aux nouveaux architectes organisée au centre de recherche scientifique de l’université Batna 2.

Estimant que cela constitue une "contribution du Conseil de l’Ordre des architectes dans le développement local", le même responsable a indiqué que le concours ouvert à tous les architectes locaux touchera dans une première étape la ville de Batna dont sa place pittoresque appelée localement "El Fouala" située à p roximité du théâtre régional et de l’hôtel "Echark" qui figurent parmi les plus anciens édifices de la ville, puis s’élargira pour cibler les grandes daïras et les communes dans des étapes ultérieures.

Les œuvres lauréates seront présentées aux autorités publiques en vue des les exécuter en collaboration avec les architectes pratiquants dépendant du Conseil local de l’Ordre des architectes qui veilleront sur le suivi et l’accompagnement pratiques de l’opération à titre gracieux, selon le même responsable.

La cérémonie a été marquée par la remise des agréments à 50 architectes ayant achevés récemment la période de stage de 18 mois, a-t-on souligné, précisant que l’opération ciblera 17 autres architectes portant le nombre des architectes agréés à Batna à 472 architectes.

Le Conseil local de l’Ordre des architectes de Batna avait procédé il y a environ un mois à l’inauguration de son nouveau siège dans la ville dont l’acquisition a eu lieu grâce aux contributions des architectes agréés de la wilaya.

30 écoles primaires dotées de tablettes numériques

Au total, 30 écoles primaires de la wilaya de Batna ont été dotées de tablettes numériques devant être exploitées pédagogiquement dès l’année scolaire en cours, a déclaré, mardi, le wali, Mohamed Benmalek.

Le chef de l’exécutif local a ajouté, en marge de l’ouverture officielle de la nouvelle année scolaire, que "ces tablettes numériques contribuent, en plus de leurs propriétés pédagogiques, à réduire significativement le poids du cartable des élèves". M. Benmalek a également rappelé que 60 établissements d’enseignement primaire utilisent aujourd’hui cet outil moderne et facile d’utilisation, pour "une moyenne d’une école par commune recourant à cet outil moderne".

Pour rappel, durant l’année scolaire 2022-2023, pas moins de 22 établissements d’enseignement primaire avaient bénéficié, à travers la wilaya, de tablettes numériques, Batna étant considéré comme une wilaya-pilote en matière de numérisation.

La première expérience, en Algérie, avait été lancée le 21 octobre 2020 depuis l’école primaire Abderrahmane-Lakhdari, au centre de Batna.

L’opération de numérisation avait été très bien accueillie par les él èves du cycle primaire et leurs parents, ainsi que par les enseignants qui n’avaient pas caché leur souhait de voir l’expérience étendue à toutes les écoles de la wilaya.