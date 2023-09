Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laid Rebiga a présidé, lundi à Alger, une réunion de coordination avec le secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), Khelifa Smati et les membres de son bureau national.

Tenue au siège du ministère, la réunion s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère à l'effet d'accompagner l'ONEC et de concrétiser ses programmes relatifs à la préservation de la mémoire nationale et à la protection sociale des ayants droit du chahid.

Dans son allocution, "le ministre a salué le rôle de l'ONEC dans la préservation du serment des chouhada", estimant qu'elle représente l'une des "organisations phares auxquelles incombe la responsabilité de protéger les valeurs et les principes de la Révolution de libération". Les rencontres qu'organise le ministère avec les acteurs de la famille révolutionnaire constituent une opportunité afin de prendre en charge plusieurs questions dont la couverture sociale et sanitaire des ayants droit du chahid".

Il s'agit également de mettre en place une f euille de route en vue de poursuivre la concrétisation des programmes à caractère historique à travers la commémoration des évènements historiques phares en rendant hommage aux artisans des gloires et hauts faits de l'Algérie.

Après avoir écouté les différentes interventions des membres de l'ONEC, le ministre a indiqué que d'autres rencontres similaires seront organisées pour traiter tous les dossiers notamment celui de la couverture sociale.

"Le secteur poursuit la mise en œuvre des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives à la couverture médicale des moudjahidine, des veuves de chouhada et de leurs enfants aux besoins spécifiques, outre la promotion des volets social et médical au niveau des centres de repos de moudjahidine et le centre national des invalides et des victimes de la Révolution de libération nationale et des ayants droit", a fait savoir le ministre.

"Le ministère poursuivra son accompagnement de cette frange à travers l'organisation de visites à domicile et d'hommages.

Ces activités ont connu une dynamique soutenue à l'occasion de la célébration du soixantenaire de l'indépendance", a tenu à rappeler M. Rebiga, ajoutant que son département aura à tracer plusieurs programmes pour la célébration des évènements historiques importants en coord ination avec les institutions sous sa tutelle à travers l'ensemble du territoire national.