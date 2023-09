La Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, a estimé lundi que le Tchad avait besoin du "soutien total et indéfectible" de la communauté internationale, dans une région en proie à des troubles, des crises humanitaires et un climat en évolution rapide.

"Les enjeux sont élevés", a noté Mme Mohammed lors d’une réunion ministérielle consacrée à la transition politique dans ce pays, au début de la semaine annuelle de haut niveau au siège des Nations unies à New York.

Les pressions régionales sont immenses, a ajouté la responsable onusienne, rappelant que le Tchad avait ouvert les bras à des centaines de milliers de personnes "qui fuient les violences au Soudan, en plus de la population réfugiée et déplacée existante".

La réunion intitulée, "Le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad : Défis et Perspectives", a été co-organisée par le gouvernement du Tchad, le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations unies et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Mme Mohammed a promis également que les Nations unies accompagneraient et soutiendr aient le Tchad dans sa transition, dont une grande partie a déjà été entreprise, rappelant que le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique centrale, Abdou Abarry, travaillait avec d’autres acteurs régionaux, notamment la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale, pour soutenir un retour inclusif, pacifique et rapide à l’ordre constitutionnel.

"Notre soutien signifie également un engagement à faire progresser l’accord de paix de Doha, y compris le désarmement, la démobilisation et la réintégration, et à soutenir les efforts louables du gouvernement pour débarrasser son territoire des mines terrestres", a-t-elle ajouté, précisant que cela signifiait accompagner "les efforts nationaux visant à renforcer la cohésion sociale, à poursuivre les Objectifs de développement durable (ODD), à fournir une aide humanitaire et à promouvoir les droits de l’homme".

Dans une déclaration conjointe à la suite de cette réunion, les organisateurs de l'événement ont noté que les participants avaient réitéré leur soutien à une transition menant à la restauration de l’ordre constitutionnel dans les délais prévus à travers une démarche inclusive, pacifique et ancrée sur les principes de droits de l’Homme.