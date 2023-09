Au moins 15 militaires congolais ont été tués dans des combats contre des miliciens Mobondo à Mulosi, un village situé dans le territoire de Kwango (frontalier avec l'Angola), a indiqué lundi, Adelard Nkisi, porte-parole du gouvernement provincial du Kwango.

Selon un bilan provisoire, 15 militaires et 3 combattants Mobondo ont été tués lors des affrontements. Les villages environnants ont été tous vidés de leurs habitants, selon Adelard Nkisi, la population appelant le gouvernement central de la République démocratique du Congo à restaurer la paix et de venir en aide aux populations déplacées. La milice Mobondo est apparue suite à un litige foncier entre les communautés Yaka et Teke en 2022.