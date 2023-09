L'Agence nationale libyenne pour les ponts et les routes a déclaré lundi que les inondations dans l'est de la Libye ont endommagé 70% des infrastructures dans les zones touchées.

L'agence a également indiqué que 50% des routes ont été également ravagées et que des routes alternatives ont été ouvertes dans les zones sinistrées. Le ministère libyen de l'Education a signalé que 114 écoles avaient été frappées dans 15 villes et villages touchés par les inondations dans l'est de la Libye.

Le 10 septembre, la tempête méditerranéenne Daniel a déclenché les pires inondations en Libye depuis des décennies, qui ont fait au moins 5.500 morts et 10.000 disparus, selon les statistiques officielles.