L'entreprise publique "Algerian General Takaful" appelée "El Djazair Takaful" a procédé à l'ouverture de sa première agence à Annaba en vue de renforcer sa présence et élargir le réseau de ses agences, a indiqué lundi un communiqué de l'Entreprise.

Le Président directeur général (PDG) de cette entreprise publique, Mahfoud Ziane Bouziane avait présidé lundi l'ouverture de l'agence sise dans la route de Sidi Achour au niveau du "Centre commercial Attia", en présence des autorités locales, de représentants des guichets islamiques des banques publiques et de plusieurs opérateurs économiques, ajoute le communiqué.

Pour rappel, l'entreprise publique "Algerian General Takaful" a été créée avec la contribution de tous les opérateurs publics des secteurs des assurances et des banques. Quatre compagnies publiques d'assurances (SAA, CASH assurance, CAAT et CAAR) et les six banques publiques à savoir la CNEP banque, la Banque nationale d'Algérie (BNA), la Banque extérieure d'Algérie (BEA), la Banque de l'Agriculture et du développement rural (BADR), la Banque de développement local (BDL) et le Crédit populaire algérien (CPA) participent au capital de l'entreprise.