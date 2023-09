La 5e édition du Salon international des façades, fenêtres et portes (SIFFP) se tiendra du 27 au 30 septembre 2023 au Centre des Conventions d'Oran - Mohamed Ben Ahmed, a indiqué lundi un communiqué de la société organisatrice.

Ce salon, qui réunira plus de 60 exposants nationaux et internationaux, vise à promouvoir les activités liées aux portes, fenêtres et façades en verre, à sensibiliser les professionnels et les particuliers sur l’importance d’utilisation de la menuiserie performante afin d’économiser de l’énergie et de présenter les technologies et les équipements utilisés dans ce domaine, a précisé la société organisatrice "FFP Events".

Le salon ambitionne aussi d'encourager les investissements et la création de nouveaux emplois dans ce domaine, a ajouté la même source. Il est prévu, lors de cette manifestation économique, la tenue de conférences qui seront animées par des experts algériens et internationaux et la réservation d'un espace aux responsables des entreprises étrangères afin de permettre aux entreprises locales et aux particuliers de bénéficier de leur expertise. En vue d'ancrer une culture professionnelle dans l’installation des produits, un autre espace sera alloué pour expliquer l’importance et les méthodes d'installation des fenêtres et les portes, a-t-on souligné dans le communiqué.