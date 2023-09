Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu lundi le Commissaire au commerce du roi du Royaume-Uni pour l'Afrique, John Humphrey avec lequel il a examiné les voies et moyens de consolider les relations de coopération et de partenariat dans le domaine de l'énergie et des mines, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère, en présence de l'ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie et de cadres du ministère, ajoute la même source. A cette occasion, " les voies et moyens de consolider la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines ont été examinés, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, à l'instar de la production d'énergie solaire et éolienne, leur intégration au réseau et leur transport vers les régions enclavées et les exploitations agricoles, de même que la formation et la fabrication locale d'équipements énergétiques". Selon le ministère, M. Arkab a présenté "un aperçu global du programme de développement des énergies renouvelables en Algérie, notamment la concrétisation du programme qui vise à atteindre 15.000 Mégawatts en énergie photovoltaïque à l'horizon 2035".

Mettant également en avant "la volonté de l'Algérie d'œuvrer davantage au développement de ses ressources de manière meilleure et d'explorer de manière optimale ses ressources minières, le ministre a appelé à cette occasion, à "consolider les échanges et les concertations avec les sociétés britanniques, en vue d'investir dans le secteur des mines en Algérie et créer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les sociétés algériennes, avec le transfert de la connaissance et de la formation, notamment dans le domaine des études géologiques".

De son côté, M. Humphrey a affirmé que les discussions étaient "très fructueuses", faisant part de "la disponibilité de son pays à développer les relations de partenariat et de coopération avec l'Algérie, consolider les concertations économiques et commerciales et échanger les expériences".