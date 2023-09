Fréquentes chez les femmes, les douleurs de l'épaule sont l'un des motifs les plus courants de consultation après 50 ans. Il s'agit très souvent d'une tendinite, à ne pas laisser traîner...

Tous les matins en se coiffant, on mobilise son épaule ! Cette articulation qui permet de déplacer son bras dans pratiquement toutes les directions, est particulièrement sollicitée dans les gestes du quotidien. Elle est également rendue fragile par la répétition des frottements qui s'y exercent. Pas étonnant donc qu'avec le temps, elle puisse devenir douloureuse.

"La cause la plus fréquente de douleur de l'épaule est la tendinite de la coiffe des rotateurs. Elle est souvent liée à un faux mouvement ou à un mouvement répétitif de l'épaule", souligne le docteur Agnès Portier, rhumatologue. Jouer au tennis mais aussi peindre un plafond ou encore repasser pendant de longues heures... Toutes ces activités peuvent ainsi provoquer une douleur de l'épaule liée à une inflammation des tendons.

UNE DOULEUR QUI S'INSTALLE PROGRESSIVEMENT

Cette douleur s'installe généralement progressivement en quelques jours provoquant une gêne dans les mouvements habituels. Il faut alors dans la mesure du possible éviter de reproduire le mouvement responsable de la douleur, ou tout mouvement sollicitant l'épaule en excès comme le port de charge. Les anti-inflammatoires peuvent apporter un soulagement à ce stade.

DE LA KINÉ SI LA GÊNE PERSISTE

Si le problème est entretenu par des gestes ordinaires, comme s'accouder, des mouvements répétitifs comme manipuler une souris d'ordinateur ou en cas de calcifications de l'épaule, la douleur peut s'installer et provoquer une raideur de l'épaule. La tendinite devient alors chronique et elle plus difficile à soulager.

"Une bonne prise en charge de la tendinite va souvent nécessiter de la kinésithérapie pour réaliser un recentrage de l'articulation. En raison de la douleur, on a tendance à adopter de mauvaises positions mais aussi à ne plus bouger l'épaule avec le risque de l'enraidir", explique le Dr Portier.

DES INFILTRATIONS PARFOIS NÉCESSAIRES

Mal soignée, la tendinite peut évoluer vers une capsulite rétractile. "La capsule articulaire qui permet de faire tous les mouvements de l'épaule est réduite de volume et limite les mobilités de l'épaule", explique le Dr Portier. Dans cette pathologie, assez fréquente après la cinquantaine, les antalgiques et les anti-inflammatoires sont souvent insuffisants.

"Nous avons souvent recours aux infiltrations pour redonner du volume à la capsule. Ce geste est souvent douloureux car on force la capsule rétractée. Mais en l'accompagnant de kinésithérapie, on va récupérer de l'amplitude dans le geste et calmer la douleur", affirme la spécialiste qui rappelle qu'il faut être patient. La rééducation peut durer plusieurs mois pour parvenir à retrouver une mobilité normale.

LES BONS GESTES POUR MÉNAGER SON ÉPAULE

S'habiller, porter un sac, mettre la table.... Lorsque la douleur est là, quelques précautions s'imposent pour ne pas l'entretenir.

Eviter les mouvements répétitifs et renoncer aux tâches qui obligent à lever les bras trop longtemps : laver les vitres, repeindre la chambre...

Lorsqu'on s'habille, enfiler les vêtements en commençant par l'épaule douloureuse, permet de ne pas contorsionner le bras sensible. Il faut faire l'inverse au moment du déshabillage.

Ne pas dormir sur l'épaule douloureuse, ne pas mettre ce bras au-dessus de la tête pendant la nuit, ni sous l'oreiller. Préférer un oreiller un peu épais.

Oublier les activités sportives qui sollicitent trop l'épaule comme le tennis, le volley. Préférer le vélo !