Pas moins de 500 trousseaux scolaires ont été distribués au profit d'élèves issus de familles nécessiteuses et d'orphelins des paliers primaire et moyen dans la wilaya d'In Guezzam, en prévision de la nouvelle rentrée scolaire, à l'initiative de l'association humanitaire et culturelle "Tagemi" de la commune d'El-Ateuf (Ghardaïa), a- t-on appris dimanche auprès des organisateurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité de l'association au profit de cette couche vulnérable de la société dans les communes d'In Guezzam et de Tin Zaouatine, avec un quota de 250 trousseaux scolaires pour chaque commune, a déclaré à l’APS le président de l'association, Mohamed Benyoucef.

Ces quotas de fournitures scolaires ont été distribués aux élèves concernés dans les deux communes, ce qui permettra, a-t-il dit, d'assurer une rentrée scolaire confortable aux scolarisés dans ces zones reculées de l'extrême sud du pays, a ajouté le même responsable.

De son côté, le responsable du bureau de la wilaya de l'organisation algérienne de protection et d'orientation du co nsommateur et son environnement, Achour Mahdi, qui a accompagné l’opération de distribution de ces fournitures scolaires, a indiqué que cette initiative de l'association reflète l'esprit de solidarité qui prévaut entre les différentes couches de la société.

Les bénéficiaires et leurs parents ont salué cette initiative, qui intervient à la veille de la nouvelle rentrée scolaire.