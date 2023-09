Le secteur de l’Education nationale de la wilaya d’El Bayadh a été renforcé par la réception de sept nouveaux établissements éducatifs qui seront mis en exploitation au début de la nouvelle année scolaire (2023-2024), qui aura lieu, mardi prochain, a-t-on appris, dimanche, du directeur de l’Education nationale de la wilaya.

Abdelbasset Koreïchi a indiqué à l’APS que ces nouveaux établissements éducatifs venant renforcer les structures de l’éducation dans la wilaya concernent quatre groupements scolaires (cycle primaire) répartis sur les communes de Kef Lahmar, El Bayadh, Rogassa et Arbaouet, ainsi que deux CEM au niveau des communes de Bougtob et El Bayadh, de même qu’un lycée dans la commune de Chellala, sise au Sud-ouest de la wilaya.

Ces nouvelles structures éducatives disposent de plus de 1.500 nouvelles places pédagogiques, atteignant un nombre d’établissements pour les trois cycles de l’éducation de 186 établissements scolaires répartis sur 22 communes, qui devront accueillir plus de 99.000 élèves, dont 8.834 en première année primaire, alors que plus de 4.400 élèves ont été inscrits, cette année, par rapport à l’année scolaire écoulée.

Dans le même sillage, le secteur de l’Education nationale s’est également renforcé par la réception de 23 classes d’extension, réparties sur plusieurs établissements éducatifs, dont deux internats pour les cycles primaire et moyen au niveau des communes d’El Bayadh et Rogassa, sur un total de 14 internats dans le cycle primaire et 15 internats dans le cycle moyen.

Dans le cadre du renforcement des établissements éducatifs du cycle primaire, des équipes pédagogiques, notamment en ce qui concerne les enseignants de langue anglaise et d’éducation physique et sportive, 26 enseignants contractuels de langue anglaise et 121 autres dans l’éducation physique et sportive ont été recrutés, récemment, lesquels ont bénéficié d’une session de formation dans le cadre d’une session pédagogique préparatoire afin d’effectuer convenablement leurs tâches.

L’année dernière, 52 enseignants contractuels de langue anglaise ont été recrutés dans le cycle primaire, sachant que l’effectif total des encadreurs du secteur de l’Education nationale dans la wilaya dépasse 11.000 encadreurs entre enseignants, administratifs et agents professionnels dans diverses catégories et rangs.

Dans le cadre des efforts de l’Etat permettant aux différentes catégories sociales d’être sco larisées dans les meilleures conditions, plus de 38.000 élèves issus de familles nécessiteuses et au revenu limité bénéficient de la prime scolaire, outre 42.000 trousseaux scolaires dotés des différentes fournitures scolaires.

Concernant les préparatifs en cours pour la réussite de la rentrée scolaire, de vastes opérations de nettoiement et d’embellissement de différents établissements scolaires sont en cours à travers l’ensemble des communes de la wilaya, selon la même source.