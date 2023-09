Le projet de réalisation d’une nouvelle faculté de médecine (2.000 places pédagogiques) à l’université Tahri-Mohamed de Bechar (UTMB) sera réceptionné à la fin du premier trimestre 2024, a-t-on appris dimanche auprès du rectorat de cette université.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures du secteur de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique dans la région, notamment en matière de la formation des praticiens de la santé et la promotion de la recherche médicale, sera réceptionné à la fin du mois de mars 2024, a déclaré à l’APS le vice-recteur, chargé des relations extérieures Abdelkrim Saidi. Cette future structure pédagogique qui connait un taux d’avancement des chantiers jugé "appréciable", s’étend sur une superficie globale de 51.442,43 M2.

Ce projet, dont les travaux ont été entamés en septembre 2021, a nécessité une enveloppe financière dégagée au titre du programme sectoriel de développement de plus de deux (2) milliards dinars pour sa concrétisation au niveau du nouveau pôle universitaire de Lahmar au nord de Bechar, a-t-il expliqué.

La nouvelle faculté de médecine, qui permettra dès son inauguration durant la rentrée universitaire 2024/2025, la délocalisation de l’actuelle faculté de la même spécialité d’enseignement, sera composée de quatre (4) amphithéâtres d’une capacité d’accueil globale de 1.000 places pédagogiques, six (6) imposantes salles de travaux dirigés, vingt-quatre (24) laboratoires, quarante (40) autres bureaux pour les différentes utilités scientifiques et pédagogiques, en plus d’une bibliothèque de 250 places pédagogiques ainsi que plusieurs autres structures et servitudes nécessaires à son fonctionnement, a-t-il détaillé.

La faculté de médecine, compte actuellement, 294 étudiants inscrits de la 1ère à la 7ème année, dont 42 médecins-résidents, encadrés par 33 enseignants, a fait savoir le même responsable de l’UTMB.