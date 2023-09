L'Université 8 mai 1945 de Guelma a été renforcée par un nouveau pôle universitaire de 6.000 places pédagogiques et d'autres infrastructures sociales dont deux résidences destinées à l’hébergement des étudiants, a-t-on appris dimanche de la cheffe de l’exécutif local.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite d’inspection de diverses nouvelles infrastructures universitaires, Houria Aggoune a précisé que le nouveau pôle universitaire était prêt à accueillir les étudiants à partir de l’année universitaire 2023-2024, affirmant que ce nombre "important" de places pédagogiques renforcera la capacité d’accueil de l’université, estimée actuellement à 18.300 places, et contribuera à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour la formation académique et le développement de la recherche dans plusieurs spécialités scientifiques.

Elle a précisé que 2.000 places pédagogiques de ce nouveau pôle universitaire seront réservées à la faculté des Mathématiques, Informatique et des Sciences (physique et chimie) qui sera transférée de l’ancien campus, signalant que les nouvelles struct ures réservées à cette faculté (salles de cours, amphis, laboratoires de recherches et salles des travaux dirigés) sont dotées d’équipements modernes permettant aux étudiants et aux chercheurs d’optimiser leurs compétences scientifiques et de recherche dans diverses spécialités ouvertes dans cette faculté.

La même responsable a indiqué que 2.000 autres places pédagogiques de ce nouveau pôle seront consacrées à l’institut des nouvelles technologies et de télécommunication, créé la saison universitaire écoulée (2022-2023), ajoutant que les 2.000 places pédagogiques restantes seront réservées à la nouvelle faculté des sciences de la santé dont les spécialités n’ont pas été encore fixées.

Pour sa part, le docteur Salah El Aggoune, recteur de l’université de Guelma, a indiqué sur place qu’en plus de cette nouvelle infrastructure pédagogique, l’université a été renforcée au titre de la nouvelle saison par des structures sociales de 3.000 lits au profit des étudiants issus des autres wilayas ou de communes lointaines, en plus d’un restaurant central de 800 places.

Selon le même responsable, les nouvelles infrastructures sociales consistent en deux résidences universitaires, la première de 2.000 lits et la seconde de 1.000 lits, relevant que ce nombre de lits vient s’ajouter à une capacité d’héberg ement actuellement de l’ordre de plus de 10.000 lits répartis sur des résidences pour filles et autres pour garçons.