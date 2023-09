Les travaux d’aménagement et de rénovation de la résidence universitaire "sœurs Bedj" de

Laghouat, viennent d’être lancés par souci de répondre au nombre croissant des demandes

d’hébergement universitaire, a-t-on appris dimanche des responsables de la Direction

des œuvres universitaires et sociales de la wilaya.

Fermée depuis 2018, cette cité, faisant partie de sept autres similaires, s’est vue accorder une enveloppe financière de plus de 200 millions dinars destinée à la rénovation des pavillons d’hébergement et la réhabilitation du réfectoire, a fait savoir le chef de service de contrôle et gestion à la Direction, Benaouda Benbehaz.

Par souci d’assurer un hébergement décent à la satisfaction des étudiants, M. Benbehaz a fait part du lancement prochain, dans la ville d’Aflou (110 km nord de la wilaya), d’un projet de réalisation d’une nouvelle cité universitaire (2.000 lits), venant consolider l’unique cité de 500 lits relevant du Centre universitaire d’Aflou qui connaît, un nombre croissant des inscrits, a indiqué la même source.