Une caravane a quitté la ville de Bordj Bou Arreridj, jeudi, pour sillonner les zones d’ombre à la découverte de jeunes talents dans le domaine de la culture afin de développer leurs aptitudes et les faire émerger.

Dans une déclaration à l’APS, en marge du lancement de cette caravane depuis le centre de loisirs scientifiques Ali-Benhala, le président de l’association initiatrice (les jeunes pionniers de la culture), Saber Bendouda, a souligné que cette initiative vise à "détecter des talents dans le domaine culturel, vivant dans des zones d’ombre et qui, de ce fait, n’ont pu émerger".

Il a ajouté que la caravane, qui cible les jeunes gens des deux sexes âgés de 6 ans et plus, est divisée en trois étapes, la première destinée à sélectionner des jeunes avec leurs encadreurs, la seconde devant assurer une courte formation d’encadreurs dans le domaine de la création et la dernière pour créer des clubs dans les établissements de jeunes situés dans les zones ciblées.

M. Bendouda a indiqué que la caravane observera des haltes dans les établissements de jeunes d’E l Achir, de Mansourah, de Ras El Oued, d’El Kolla, de Bordj Zemmoura, d’El Hammadia, de Khelil, de Hasnaoua et de Bellimour, avant de se retrouver, le 7 octobre, au centre de loisirs scientifiques Ali-Benhala de Bordj Bou Arreridj.

La caravane a été organisée avec l’appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, et sous l’égide du wali, Kamel Nouicer. Elle est supervisée, au niveau local, par la direction de la jeunesse et des sports, en coordination avec l’Office des établissements de jeunes, la représentation locale du Conseil supérieur de la jeunesse, le Bureau des Institutions de la Jeunesse, le Conseil Supérieur de la Jeunesse et les Assemblées populaires communales.