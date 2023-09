Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a souligné dimanche l'importance d'efforts rapides, coordonnés et unis pour se remettre des inondations qui ont frappé l'est de la Libye la semaine dernière.

Abdoulaye Bathily a fait ces remarques lors d'une réunion avec le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El Menfi dans la capitale Tripoli, au cours de laquelle il a exprimé ses condoléances au nom de l'ONU après les inondations meurtrières qui ont balayé la ville de Derna et d'autres régions, a écrit M. Bathily dans un message sur le réseau social X.

L'envoyé de l'ONU a indiqué avoir insisté sur le besoin de transparence et de responsabilité dans l'utilisation des ressources au cours du processus de redressement et de reconstruction et avoir proposé la mise en place d'un mécanisme inclusif pour superviser les efforts de redressement.

Il a également souligné l'urgence pour la Libye de se doter d'institutions unifiées et légitimes afin de répondre efficacement à tous les défis auxquels le pays est confronté.

Le 10 septembre, la tempête méditerranéenne Daniel a déclenché les pires inondations en Libye depuis des décennies, qui ont jusqu'à présent fait au moins 5.500 morts et 10.000 disparus, selon les statistiques officielles.